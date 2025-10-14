Patto civico per la Granda: a Busca una serata tutta dedicata all'impegno civico

Prosegue a Busca, giovedì 23 ottobre alle 17.30, il percorso di radicamento e presenza territoriale del "Patto Civico per la Granda": dopo Fossano, Saluzzo, Savigliano, Borgo San Dalmazzo un'altra tappa che focalizza il tema dell'impegno civico a livello comunale.

"Nella Granda ci sono 247 Comuni ed in ognuno di essi è presente almeno una lista civica. Anche nei Comuni sopra i 15.000 abitanti ci sono molte liste civiche. Ci sarà un motivo? Noi crediamo di si e riteniamo sia interessante proporre un confronto a 360 gradi sul tema dell'impegno civico. Un tema sul quale si fonda questo percorso costitutivo, giunto ormai alla sua quinta tappa" spiega il coordinatore provinciale, Alberto Pettavino.

Ad alternarsi, dopo i saluti del sindaco di Busca Ezio Donadio e del presidente della Provincia Luca Robaldo, quattro relatori che parleranno della loro esperienza amministrativa e politica: Francesco Hellmann, amministratore a Scarnafigi, Alberto Rabbia, assessore a Mondovì, Antonello Portera, sindaco di Savigliano e Antonio Castello, sindaco di Pianezza (TO).

"L'invito è rivolto a tutti i cuneesi che sono interessati, al di là delle proprie appartenenze politiche, ad approfondire l'esperienza dell'impegno civico ed a contribuire al lavoro che come 'Patto Civico' stiamo portando avanti dallo scorso marzo: realizzare una piattaforma comune che consenta di lavorare insieme a donne e uomini provenienti da sensibilità diverse ma che condividono l'obiettivo del buongoverno della propria Comunità" conclude Pettavino.

Concluderà la serata l'assessore regionale Marco Gallo.