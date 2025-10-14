I geometri dell'Arimondi Eula premiati per aver decifrato un messaggio importante di Santarosa

Venerdì 10 Ottobre, la classe V A CAT dell’Istituto Arimondi Eula è stata premiata dal Sindaco, Avv. Portera, e dalla Direttrice dell’Archivio Storico D.ssa Olivero per la decifrazione, nel minor tempo possibile, di una frase in codice di Santorre di Santarosa.

La gara ha avuto luogo durante la visita alla mostra “Io Santorre” ospitata presso il Museo civico e organizzata dalla Direttrice Olivero. Grazie alla sua sapiente guida e ad un allestimento originale ed immersivo, la mostra ha suscitato notevole interesse negli alunni, che hanno gradito molto i premi ricevuti durante la cerimonia presenziata dal Dirigente scolastico.

Si porge un sentito ringraziamento ai promotori e ai sostenitori di queste iniziative estremamente coinvolgenti per i ragazzi che condividono la massima del nostro eroe risorgimentale: “La libertà e la natura sono le sole fonti di bellezza”.