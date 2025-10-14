 / Scuole e corsi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Scuole e corsi | 14 ottobre 2025, 06:44

I geometri dell'Arimondi Eula premiati per aver decifrato un messaggio importante di Santarosa

La V A CAT di Savigliano decifra un codice di Santorre di Santarosa e conquista il riconoscimento del Sindaco Portera e della Direttrice Olivero nella mostra “Io Santorre”

Gli studenti premiati

Gli studenti premiati

Venerdì 10 Ottobre, la classe V A CAT dell’Istituto Arimondi Eula è stata premiata dal Sindaco, Avv. Portera, e dalla Direttrice dell’Archivio Storico D.ssa Olivero per la decifrazione, nel minor tempo possibile, di una frase in codice di Santorre di Santarosa. 

La gara ha avuto luogo durante la visita alla mostra “Io Santorre” ospitata presso il Museo civico e organizzata dalla Direttrice Olivero. Grazie alla sua sapiente guida e ad un allestimento originale ed immersivo, la mostra ha suscitato notevole interesse negli alunni, che hanno gradito molto i premi ricevuti durante la cerimonia presenziata dal Dirigente scolastico.

Si porge un sentito ringraziamento ai promotori e ai sostenitori di queste iniziative estremamente coinvolgenti per i ragazzi che condividono la massima del nostro eroe risorgimentale: “La libertà e la natura sono le sole fonti di bellezza”.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium