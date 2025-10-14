Il Liceo Musicale di Cuneo apre le porte ai giovani talenti: quattro open day per scoprire l’offerta formativa

Il Liceo Musicale "Ego Bianchi" si prepara ad accogliere gli studenti delle scuole medie con una serie di appuntamenti dedicati all’orientamento scolastico. Per chi sogna un futuro all’insegna della musica, l’istituto cuneese rappresenta una scelta formativa di eccellenza, capace di coniugare cultura, creatività e preparazione accademica.

Open day: le date da segnare in agenda

Il primo incontro è previsto per martedì 21 ottobre, dalle 14:30 alle 16:00.

A seguire, il liceo aprirà nuovamente le sue porte

mercoledì 12 novembre,

giovedì 11 dicembre e

lunedì 12 gennaio 2026,

sempre nella fascia oraria 14:30–16:00 presso la sede di corso De Gasperi.

Gli open day offriranno l’occasione di visitare gli spazi, conoscere i docenti e scoprire da vicino le attività didattiche e artistiche proposte.

Un percorso che unisce musica e formazione liceale

Il Liceo Musicale "Ego Bianchi" propone un curriculum completo che consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie. Gli studenti si dedicano allo studio di due strumenti musicali — uno principale e uno complementare — scegliendo tra pianoforte, chitarra, violino, canto, fiati, percussioni e altri strumenti classici.

La didattica è arricchita da corsi di teoria musicale, composizione, sound design e tecnologie digitali applicate alla musica. Gli alunni partecipano attivamente a concerti, progetti artistici e scambi culturali, sia in Italia che all’estero, esibendosi in ensemble da camera, orchestre e cori.

Come partecipare.

La prenotazione agli open day è obbligatoria e può essere effettuata inquadrando il QR code

oppure scrivendo a

elda.giordana@bianchivirginio.it. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale dell’Istituto.

Con una curvatura umanistica e una forte vocazione artistica, il Liceo Musicale "Ego Bianchi" si propone come luogo di crescita personale e professionale.

Come ha affermato Bono, leader degli U2: “La musica può cambiare il mondo perché può cambiare le persone.”

Un pensiero che trova eco nelle parole di Maria Montessori: “La musica è una legge morale. Essa dà un’anima all’universo, le ali al pensiero, uno slancio all’immaginazione.”

Un invito, dunque, a lasciarsi ispirare e a scoprire un percorso scolastico dove la passione per la musica diventa strumento di realizzazione e futuro.