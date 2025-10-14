 / Sport

Sport | 14 ottobre 2025, 19:20

Il punto sul girone A del Campionato di volley femminile di serie B1: subito tre punti per il Mondovì Volley

La prima giornata di campionato di B1 femminile sorride alle pumine, che piegano il Palau (3-0) e conquistano i primi tre punti della stagione. L’Acrobatica Alessandria si aggiudica la super sfida contro la Florens Vigevano al tie-break

L'esultanza delle pumine (foto Cristiano Silvestri)

Nello scorso week-end ha preso il via il Campionato di volley femminile di serie B1. L’attuale terza serie nazionale ha visto ai nastri di partenza 56 squadre suddivise in quattro gironi. Diamo un’occhiata al girone che ci interessa da vicino, il girone A, quello che ingloba sette formazioni piemontesi, tra le quali c’è anche il Mondovì Volley

Partiamo proprio dalla squadra allenata da coach Claudio Basso, che al PalaManera, nell’anticipo pomeridiano, è riuscita ad avere la meglio delle sarde del Capo D’Orso Palau con un netto 3-0. Le monregalesi hanno iniziato il match con le “marce alte”, chiudendo il primo set sul 25-15. Più combattuti i restanti set, terminati sul punteggio di 25-20 e 28-26. Per il Puma ottima prova per la centrale Bergese (14 punti) eletta MVP dell’incontro. 

Buon esordio, dunque, per Mondovì, che sabato sarà impegnato sul difficile campo del Sd Ccs Cogne Aosta di Angelica Costamagna. Una sola la vittoria esterna di giornata, quella conquistata dal Care Project Bellusco sul campo del Parella Torino (0-3). L’altra formazione torinese, il Cus, è stato battuto per 3-1 sul campo del Gso Villa Cortese. 

Il big-match di giornata, quello tra l’Acrobatica Alessandria e la Florens Vigevano si è chiuso sul 3-2. La squadra allenata da Bruno Napolitano l’ha spuntata dopo quasi tre ore di autentica battaglia sportiva con i seguenti parziali: 25-18; 24-26; 14-25; 25-19; 18-16. Da segnalare il titolo di MVP conquistato dall’ex pumina Irene Bovolo. 

Vittorie casalinghe e tutte per 3-0 anche per Volley 2001 Garlasco, Chieri 76’ e Pan Alfieri Cagliari, rispettivamente ai danni di Sd Ccs Cogne Aosta, Vic. Issa Novara e Vol-ley Ac. Volpiano.

I RISULTATI DELLA 1^ GIORNATA DI ANDATA

ACR. ALESSANDRIA

FLORENS VIGEVANO

3-2

PARELLA TORINO

CARE PROJ. BELLUSCO

0-3

VOLLEY 2001 GARLASCO

SD CCS COGNE AOSTA

3-0

GSO VILLA CORTESE

CUS TORINO

3-1

MONDOVI’ VOLLEY

CAPO D’ORSO PALAU

3-0

CHIERI 76’

V&C ISSA NOVARA

3-0

PAN ALFIERI CAGLIARI

VOL-LEY AC. VOLPIANO

3-0

 

LA CLASSIFICA

1

PAN ALFIERI CAGLIARI

3

2

MONDOVI’ VOLLEY

3

3

V. 2001 GARLASCO

3

4

CHIERI 76’

3

5

CARE PROJ. BELLUSCO

3

6

GSO VILLA CORTESE

3

7

ACR. ALESSANDRIA

2

8

FLORENS VIGEVANO

1

9

CUS TORINO

0

10

PARELLA TORINO

0

11

VIC. ISSA TORINO

0

12

SD CCS COGNE AOSTA

0

13

CAPO D’ORSO PALAU

0

14

VOL-LEY AC. VOLPIANO

0

 

PROSSIMO TURNO – 2^ GIORNATA DI ANDATA

CARE P. BELLUSCO

ACROBATICA ALESSANDRIA

 

VIC. ISSA NOVARA

PARELLA TORINO

 

SD CCS COGNE AOSTA

MONDOVI’ VOLLEY

 

VOLLEY AC. VOLPIANO

GSO VILLA CORTESE

 

CAPO D’ORSO PALAU

CHIERI 76’

 

CUS TORINO

VOLLEY 2001 GARLASCO

 

FLORENS VIGEVANO

PAN ALFIERI CAGLIARI

 

Matteo La Viola

