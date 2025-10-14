Il punto sul girone A del Campionato di volley femminile di serie B1: subito tre punti per il Mondovì Volley

Nello scorso week-end ha preso il via il Campionato di volley femminile di serie B1. L’attuale terza serie nazionale ha visto ai nastri di partenza 56 squadre suddivise in quattro gironi. Diamo un’occhiata al girone che ci interessa da vicino, il girone A, quello che ingloba sette formazioni piemontesi, tra le quali c’è anche il Mondovì Volley.

Partiamo proprio dalla squadra allenata da coach Claudio Basso, che al PalaManera, nell’anticipo pomeridiano, è riuscita ad avere la meglio delle sarde del Capo D’Orso Palau con un netto 3-0. Le monregalesi hanno iniziato il match con le “marce alte”, chiudendo il primo set sul 25-15. Più combattuti i restanti set, terminati sul punteggio di 25-20 e 28-26. Per il Puma ottima prova per la centrale Bergese (14 punti) eletta MVP dell’incontro.

Buon esordio, dunque, per Mondovì, che sabato sarà impegnato sul difficile campo del Sd Ccs Cogne Aosta di Angelica Costamagna. Una sola la vittoria esterna di giornata, quella conquistata dal Care Project Bellusco sul campo del Parella Torino (0-3). L’altra formazione torinese, il Cus, è stato battuto per 3-1 sul campo del Gso Villa Cortese.

Il big-match di giornata, quello tra l’Acrobatica Alessandria e la Florens Vigevano si è chiuso sul 3-2. La squadra allenata da Bruno Napolitano l’ha spuntata dopo quasi tre ore di autentica battaglia sportiva con i seguenti parziali: 25-18; 24-26; 14-25; 25-19; 18-16. Da segnalare il titolo di MVP conquistato dall’ex pumina Irene Bovolo.

Vittorie casalinghe e tutte per 3-0 anche per Volley 2001 Garlasco, Chieri 76’ e Pan Alfieri Cagliari, rispettivamente ai danni di Sd Ccs Cogne Aosta, Vic. Issa Novara e Vol-ley Ac. Volpiano.

I RISULTATI DELLA 1^ GIORNATA DI ANDATA

ACR. ALESSANDRIA FLORENS VIGEVANO 3-2 PARELLA TORINO CARE PROJ. BELLUSCO 0-3 VOLLEY 2001 GARLASCO SD CCS COGNE AOSTA 3-0 GSO VILLA CORTESE CUS TORINO 3-1 MONDOVI’ VOLLEY CAPO D’ORSO PALAU 3-0 CHIERI 76’ V&C ISSA NOVARA 3-0 PAN ALFIERI CAGLIARI VOL-LEY AC. VOLPIANO 3-0

LA CLASSIFICA

1 PAN ALFIERI CAGLIARI 3 2 MONDOVI’ VOLLEY 3 3 V. 2001 GARLASCO 3 4 CHIERI 76’ 3 5 CARE PROJ. BELLUSCO 3 6 GSO VILLA CORTESE 3 7 ACR. ALESSANDRIA 2 8 FLORENS VIGEVANO 1 9 CUS TORINO 0 10 PARELLA TORINO 0 11 VIC. ISSA TORINO 0 12 SD CCS COGNE AOSTA 0 13 CAPO D’ORSO PALAU 0 14 VOL-LEY AC. VOLPIANO 0

PROSSIMO TURNO – 2^ GIORNATA DI ANDATA