Volley Busca, inizia l'avventura in campionato

Serie D femminile - Prima partita di campionato fuori casa per le ragazze di coach Lamberti che affrontano in trasferta il Monviso Volley Pinerolo. I primi due set sono a completo dominio delle ospiti che si impongono mantenendo le padrone di casa a debita distanza. Le pinerolesi vogliono però vendere cara la pelle e si aggiudicano il terzo set ai vantaggi, mantenendo lo slancio anche nel quarto parziale. In questa occasione le buschesi sono brave a chiudere i giochi prima del tie-break evitando la beffa e conquistando i primi punti della stagione

[La squadra di Serie D maschile di Volley Busca]

Serie D maschile - Esordio stagionale convincente anche quello dei ragazzi dei coach Tassone e Tavella che superano in tre set i giovani avversari del Volley Savigliano. Tre parziali tutt’altro che semplici per i buschesi che però riescono sempre a farsi trovare avanti sui punti decisivi e a chiudere la prima contesa con un ottimo 3-0 che proietta già al prossimo incontro, il primo lontano dalle mura amiche, a San Mauro Torinese.



Serie C maschile - Cade invece sotto i colpi del Volley San Paolo la Serie C dei coach Tomatis e Barbiero che prova a rimanere sempre in partita soprattutto nell’ultimo set, quando i buschesi provano in tutti i modi a forzare la partita verso il quarto parziale. Ora testa alla trasferta in casa del Val Chisone.

Risultati della settimana

Serie C maschile

MC1933 - LAB TRAVEL BUSCA vs VOLLEY SAN PAOLO

0-3 (19-25 20-25 23-25)

MC1933 - Lab Travel Busca: Rosati, Drocco, Girardi, Di Giulio, Baldi, Marino, Giraudo, Barberio, Bonsignore, Busi, Ballari, Bertone, Scatragli. All.: Tomatis, Barbiero

Serie D maschile

MC1933 - LAB TRAVEL BUSCA vs BANCA CRS SAVIGLIANO

3-0 (25-23 25-20 25-23)

MC1933 - Lab Travel Busca: Ravelli, Campagnoli, Rocchia, Barbi, Chiapella, Finoro, Deana, Pelissero, Ghibaudo, Grandis, Pepino, Massa, Merola, Boggione. All.: Tassone, Tavella

Serie D femminile

MONVISO VOLLEY PINEROLO vs LCM-MC1933 BUSCA

1-3 (17-25 15-25 27-25 22-25)

LCM-MC1933 Busca: Viglietti, Cavallo, Martinasso, Bina, Testa, Cassini, Cattaneo, Donadei, Garello, Re, Giraudo, Bonardello, Golè. All.: Lamberi M., Lamberti L.