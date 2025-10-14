Il sindaco di Cervere Marchisio elogia la Bovina Piemontese: “La nostra prima Fiera locale risale al 1811, da allora grandi passi in avanti”

Cervere con il Porro, prossimo ad essere celebrato durante la Fiera Nazionale (l’edizione numero 45, dall’8 al 23 novembre), ma anche depositario di un altro sigillo di qualità: la Razza Bovina Piemontese, esposta anche durante la storica Fiera zootecnica di Santa Croce di settembre.

Ha parlato in generale proprio della Bovina Piemontese il sindaco di Cervere Corrado Marchisio, a margine del “Meating Talk” con i sindaci del territorio, tenutosi lo scorso 12 ottobre a Savigliano, in occasione della manifestazione “Aspettando…Meating”.

“Ho 55 anni, nasco nel 1970, Google offre dei dati, affermando che la Razza bovina piemontese nasce intorno all’800. Nel 1811, sempre ricorrendo agli archivi, nasce la prima Fiera Bovina a Cervere. Dal 1811 ad oggi credo che sia cambiato veramente tanto e siano stati fatti passi in avanti, anche grazie al sostegno della politica e delle aziende farmaceutiche, non dimentichiamocelo, perché con le cure di queste ultime gli animali vivono meglio e hanno più possibilità di essere curati, con la razza che sicuramente ne ha tratto giovamento”: ha spiegato il sindaco cerverese.

Ha poi concluso: “Il problema di oggi è però che, sebbene si guadagni qualcosa in più, gli sforzi fatti dagli allevatori non siano ancora ben compensati da quello che è il risultato economico.

Se tutti saremo in grado di fare ognuno delle proprie specificità e dei passi in avanti come sinora, credo che questa razza e questi momenti siano pronti a sbocciare e a dare lustro a noi che andiamo a raccontare il nostro territorio”.

