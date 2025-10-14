 / Volley Maschile

Volley Maschile | 14 ottobre 2025, 12:45

Volley Savigliano sconfitto con un secco 3 a 0 nel derby contro Busca

Il prossimo appuntamento è in casa, al palazzetto di Racconigi, dove la compagine locale affronterà la forte formazione del Boves

Inizia con una sconfitta la stagione 2025/26 della squadra di Serie D del Volley Savigliano, superata in tre set dai “cugini” di Busca.

Nel derby in trasferta, l'emozione si fa sentire al debutto nel campionato regionale per i giovanissimi portacolori biancoblù.

I ragazzi di Giaccardi giocano bene a tratti, contrastando l’altrettanto giovane avversario. Purtroppo, errori banali nelle fasi cruciali dei set li condannano ad un risultato sin troppo netto, rispetto a quanto visto realmente in campo.

Il prossimo appuntamento è in casa, al palazzetto di Racconigi, dove sabato 18 alle ore 18,30 la compagine griffata Banca Crs affronterà la forte formazione del Boves.

I risultati del weekend dell’11-12 ottobre

Serie D

Mario Castellino 1933 Top Four Volley Busca 3

Banca Crs Savigliano Rs Racconigi 0

(25-23 25-20 25-23)

Banca Crs Savigliano Rs Racconigi: Gallo, Gemma (C), Marassi, La Corte, Mondino, Giordana, Uka, Negro, Bonannini. Liberi Ballario, Imma. Allenatore: Giaccardi Matteo. Dirigente: Negro Gianluca.

 

