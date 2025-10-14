Puntata Zero per Time Out SuperLega: stasera il grande debutto del volley maschile

Puntata “zero” di Time Out SuperLega, la nuova trasmissione dedicata al volley maschile della massima serie, che da martedì 21 ottobre alle ore 21, in diretta, diventerà un appuntamento fisso per tutti gli appassionati.

“Time Out SuperLega” sarà la “sorella gemella” di Time Out Women, al via venerdì 17 ottobre, sempre alle 21 e sempre in diretta, con la consueta conduzione di Matteo La Viola. La versione maschile del programma sarà invece condotta da Cesare Mandrile, dallo studio di Cuneo, e Luca Muzzioli, da Modena.

La trasmissione offrirà una finestra sul campionato di SuperLega, con particolare attenzione al percorso della MA Acqua S.Bernardo Cuneo. Sono previsti ospiti in studio, mentre Luca Muzzioli curerà collegamenti, interviste e approfondimenti da altre piazze italiane del volley. La regia sarà affidata a Raffaele Massano.

La puntata “zero” di stasera (ore 21) sarà interamente dedicata alla presentazione del mondo Cuneo Volley, evento che la società del presidente Gabriele Costamagna ha organizzato sabato 11 ottobre al Palasport di San Rocco Castagnaretta.

Nelle nostre immagini rivivremo le emozioni di quella giornata attraverso le interviste a protagonisti del mondo sportivo, rappresentanti istituzionali e semplici appassionati che hanno gremito le tribune del palazzetto.

Appuntamento per stasera alle ore 21 sui nostri canali: www.targatocn.it - www.volleyball.it e www.dixtv.it . La trasmissione sarà visibile anche sulla home page di Facebook di Targatocn.it