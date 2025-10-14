 / Volley

Volley | 14 ottobre 2025, 15:37

VOLLEY A1F / Altro big match per Cuneo Granda Volley: dopo Conegliano, prima in casa con Scandicci

Fischio d’inizio domani sera alle 20:30 al Palazzetto dello Sport. Coach Salvagni: "Sarà una grande emozione, abbiamo voglia di giocare una partita importante"

Binto Diop durante la partita di Conegliano (Foto Imoco Volley)

Dopo la sfida contro la regina del mondo Conegliano, la Honda Cuneo Granda Volley viaggia verso il secondo big match consecutivo: la prima casalinga della stagione sarà contro la Savino del Bene Scandicci.

Fischio d’inizio mercoledì 15 ottobre alle 20:30 al Palazzetto dello Sport di Cuneo: diretta su VBTV. Le Gatte sono reduci dalla sconfitta in casa di Conegliano, mentre le toscane guardano tutti dalla vetta della classifica.

Sarà un’emozione enorme giocare la prima nel nostro palazzetto, perché è uno dei più belli d’Italia - ha commentato coach Salvagni alla vigilia dell’esordio casalingo – Abbiamo voglia di giocare una partita importante contro un avversario di altissimo livello. I nostri tifosi ci seguono ovunque e speriamo di vederli numerosi anche mercoledì. Veniamo da una partita difficile, contro la squadra Campione del Mondo, in cui abbiamo avuto momenti complicati. Tuttavia ci sono stati attimi di ottimo gioco e, come successo a Macerata, nel terzo set abbiamo trovato la forza di provare ad allungare una partita in salita. Credo che dovremo portare con noi quell’energia, quell’aggressività e quella caparbietà avute nel finale con Conegliano”.

Le Gatte in campo davanti al proprio pubblico! Si parte mercoledì 15 ottobre alle 20:30 al Palazzetto dello Sport di Cuneo (si avvisano i tifosi della presenza dei lavori per lo smantellamento delle strutture dell'Oktoberfest di Cuneo e dei possibili disagi annessi) e in diretta su VBTV.

