Volley D/M. Esordio amaro per il VBC Mondovì, sconfitto in casa 3-0 dal San Mauro

Esordio decisamente poco fortunato quello dei cadetti del VBC Mondovì, che si sono arresi al S. Mauro Torino per 3-0 (30-32,21-25,21-25) al termine di una gara comunque combattuta ed il cui risultato finale non rispecchia assolutamente quanto visto sul campo.

Riccardo Gallia è partito con Marabotto in palleggio, Gallia opposto, Bernardi e Fichera in banda, Fara e Leandro al centro, Gasco libero, inserendo durante la gara il solo Mastantuoni.

Nel primo set i monregalesi partono bene e si portano sull’ 11-6, poi accusano un calo soprattutto in ricezione e così gli ospiti ne approfittano, raggiungendo prima la parità sul 13-13 e poi allungando 19-16. I monregalesi non demordono e tornano sotto, raggiungendo gli avversari sul 23-23. Da qui in avanti le due compagini avanzano punto a punto sino al 30 pari, quando il S. Mauro trova i due punti decisivi per chiudere 32-20.

Nella seconda frazione parte meglio il S. Mauro, che si porta subito sul 5-0, quindi i monregalesi reagiscono e recuperano sino a -2 (18-20), ma poi gli ospiti ripartono e chiudono 25-21.

Nel terzo set i monregalesi partono meglio e si portano prima sul 10-7 e successivamente sul 15-11, ma poi accusano nuovamente un calo soprattutto in ricezione, che viene sfruttato al meglio dai torinesi, che prima pareggiano sul 18 pari e poi allungano 22-19, chiudendo infine 25-21

Sabato il VBC MONDOVI’ è atteso alle ore 17.30 dall’ impegnativa trasferta sul campo del Chieri, che si è arreso 3-2 a Ciriè.