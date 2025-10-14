 / Volley

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Volley | 14 ottobre 2025, 16:07

Volley D/M. Esordio amaro per il VBC Mondovì, sconfitto in casa 3-0 dal San Mauro

I ragazzi di Ricky Gallia non hanno demeritato al cospetto dei torinesi che però sono usciti dal campo con il risultato netto

Una fase dell'incontro con il San Mauro

Una fase dell'incontro con il San Mauro

Esordio decisamente poco fortunato quello dei cadetti del VBC Mondovì, che si sono arresi al S. Mauro Torino per 3-0 (30-32,21-25,21-25) al termine di una gara comunque combattuta ed il cui risultato finale non rispecchia assolutamente quanto visto sul campo.

Riccardo Gallia è partito con Marabotto in palleggio, Gallia opposto, Bernardi e Fichera in banda, Fara e Leandro al centro, Gasco libero, inserendo durante la gara il solo Mastantuoni.

Nel primo set i monregalesi partono bene e si portano sull’ 11-6, poi accusano un calo soprattutto in ricezione e così gli ospiti ne approfittano, raggiungendo prima la parità sul 13-13 e poi allungando 19-16. I monregalesi non demordono e tornano sotto, raggiungendo gli avversari sul 23-23. Da qui in avanti le due compagini avanzano punto a punto sino al 30 pari, quando il S. Mauro trova i due punti decisivi per chiudere 32-20.  

Nella seconda frazione parte meglio il S. Mauro, che si porta subito sul 5-0, quindi i monregalesi reagiscono e recuperano sino a -2 (18-20), ma poi gli ospiti ripartono e chiudono 25-21.

Nel terzo set i monregalesi partono meglio e si portano prima sul 10-7 e successivamente sul 15-11, ma poi accusano nuovamente un calo soprattutto in ricezione, che viene sfruttato al meglio dai torinesi, che prima pareggiano sul 18 pari e poi allungano 22-19, chiudendo infine 25-21   

Sabato il VBC MONDOVI’ è atteso alle ore 17.30 dall’ impegnativa trasferta sul campo del Chieri, che si è arreso 3-2 a Ciriè.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium