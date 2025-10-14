Weekend trionfale per l’Atletica Roata Chiusani tra vittorie regionali e podi su strada

Weekend ricco di soddisfazioni per l'Atletica Roata Chiusani.
IL ROATA VINCE IL TORFEO MIGLIO PIEMONTE
Con la 7a prova prevista Sabato 11 Ottobre, si è concluso a Biella il Circuito Regionale del Trofeo Miglio Piemonte, partito a Maggio alla Pellerina. Grazie agli ottimi punteggi dei suoi atleti in gara nelle sette prove, l'Atletica Roata Chiusani vince il Trofeo Miglio Piemonte 2025.
Sulla distanza del miglio su strada, ritoccano il personale di specialità Guido Castellino con il crono di 5'47 e Silvia Di Salvo con 6'45, con il quale si aggiudicano la vittoria della 7a prova nelle rispettive categorie, confermandosi al primo posto anche nel TMP.
Grande prova di Massimo Galliano, 2° SM50 con l'ottimo crono di 4'47 a soli 3" dallo specialista Gabriele Beltrami, terza posizione in categoria per Carmine Matarazzo in 5'18, 8° Flavio Gancia in 5'54. Matarazzo e Gancia, alla 4a prova nel circuito, confermano il primo ed il secondo posto SM50 nella classifica finale TMP.
Molto bene anche gli Allievi, impegnati sulla stessa distanza: Francesco Gollé è 11° in 4'47, Davide Dutto 13° in 4'51, Andrea Mandrile 18° in 5'00, Leonardo Morello 5'06, Matteo Falco 5'20.
Nel miglio Ragazze, ben piazzata Emma Peano, in 6'42. Sui 3200 Cadetti bene Filippo Di Gioia, 12'03 e Giovanni Peano, 13'17. Ad accompagnare il Tecnico Marco Tomatis.
IL ROATA ALLA STRAFOSSANO
Folta presenza degli atleti roatesi, che conquistano podi e piazzamenti di rilievo alla 22° Edizione della Strafossano di Domenica 12 Ottobre.
Sul percorso di 10km certificati Fidal, prova valida per il Corripiemonte, Sarah Aimée L’Epée incrementa il numero di vittorie stagionali, chiudendo prima donna assoluta in 36’55. Completa il podio lungo assoluto femminile Cinzia Tomatis, quinta donna in 38’55.
Sul podio assoluto maschile anche Tommaso Fogliatto, quinto in 32’50. Vincono la categoria, piazzandosi nelle prime 10 posizioni della classifica assoluta: Davide Martina, 1° Sm45 in 33’13, Massimo Galliano 1°Sm50 in 33’20, Dominique Bolaboto 1° Sm in 33’22, Danilo Brustolon 1° Sm40 in 33’38
Vittorie di categoria anche per Tommaso Bosio 1°PM, Cristina Frontespezi Sf65 e Tiziana Semeraro SF60. Terzo gradino del podio di categoria per Enrico Aimar SM40, Pietro Belmondo JM e Giorgia Martina SF40. Piazzamenti per Maurizio Morello, Roberto Alfonsi, Domenico Cuceli, Federico Not, Dario Arneodo, Mirco Grillo, Silvio Cuceli.
BEATRICE PEANO IN RAPPRESENTATIVA REGIONALE MARCIA
Buona prova per Beatrice Peano, convocata in rappresentativa regionale al Trofeo delle Regioni Giovanili di Marcia, disputato a Grottammare Domenica 12 Ottobre. Peano chiude i 2km con il nuovo personale di 11’44.
Ad accompagnare il tecnico Giorgia Tomatis.
.