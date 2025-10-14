 / Ciclismo

Ciclismo | 14 ottobre 2025, 08:12

Weekend di successi per la TriAtletica Mondovì tra Ironman di Barcellona, Peschiera e Coppa delle Regioni

Prestazioni solide e risultati di prestigio per gli atleti monregalesi impegnati su più fronti, dalle lunghe distanze internazionali alle competizioni nazionali, con il Piemonte vincente nella Coppa delle Regioni Master

Alex Bottero in rappresentativa Regionale

Fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per gli atleti della TriAtletica Mondovì, sezione dedicata al triathlon dell’ASD Atletica Mondovì – Acqua San Bernardo, impegnati su più fronti in competizioni nazionali e internazionali.

Domenica 5, sulle lunghe distanze dell’Ironman di Calella – Barcellona, prova “full” con 3,8 km di nuoto, 180 km in bici e la maratona finale, gli atleti monregalesi si sono distinti con prestazioni di grande solidità;

Cristiano Garelli ha completato la gara in 11h17’, classificandosi 98° nella categoria M50-55, mentre Alessandro De Tommaso ha concluso in 11h49’, 180° nella categoria M45-49. Tra le donne si segnala Chiara Grasso, non al meglio della condizione, ma che ha comunque fermato il cronometro a 11h36’ crono che le è valsa la 17ª piazza nella categoria F35-39 e 85ª assoluta su oltre 300 donne al via. 

Un risultato corale di valore per la squadra monregalese, capace di portare a termine con ben 3 atleti, una delle gare più impegnative del calendario internazionale.

In Italia, a Peschiera del Garda sulla distanza olimpica (1,5 km di nuoto, 40 km in bici e 10 km di corsa), Carlo Cavanna ha chiuso con il tempo di 2h49’, classificandosi 39° nella categoria M1 e 310° assoluto.

Si è gareggiato anche Roma dove è andata in scena la Coppa delle Regioni Master, una gara istituzionale federale in cui il portacolori dell’Atletica Mondovi Alex Bottero (vincitore della Coppa Piemonte in categoria SM35-40), è stato chiamato a difendere i colori regionali. Proprio il Piemonte ha vinto la competizione tra gli Age Group, mentre nei Senior il team composto da Demaria, Bottero, Bertagni e Mondino è giunto 19° in 1h21’29”

