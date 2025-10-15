Alta qualità e struttura elegante: i barolisti di Deditus salutano un’ottima annata

Bilancio estremamente positivo per la vendemmia 2025 tra i filari delle vigne incastonate nelle colline Unesco, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. La resilienza dei nove produttori — Azelia, Cordero di Montezemolo, Luciano Sandrone, Michele Chiarlo, Pio Cesare, Poderi Gianni Gagliardo, Poderi Luigi Einaudi, Prunotto e Vietti — riuniti nell’associazione Deditus dal 2011, è l’espressione della difesa di un’eccellenza: il Barolo. Un lavoro quotidiano di cesello, che quest’anno ha dato grandi frutti e promette di essere ricompensato da un’ottima annata.

L’ANNATA

Il buon clima estivo e le grandi riserve idriche accumulate nell’inverno precedente hanno infatti permesso alle piante di crescere in piena forma e in perfetto equilibrio fino alla vendemmia.

Dal punto di vista climatico, le esperienze maturate nelle annate più difficili consentono oggi di affrontare le fasi di cambiamento climatico con l’obiettivo costante di migliorare la qualità dei vini. L’annata 2025 è iniziata con un germogliamento anticipato del Nebbiolo, rapido e regolare, un anticipo fenologico che si è mantenuto per tutto il corso della stagione.

L’inverno precedente, mite ma ricco di pioggia, ha garantito eccellenti riserve idriche per affrontare al meglio la calda estate 2025, caratterizzata da una seconda ondata di caldo africano. Tra fine luglio e metà agosto le temperature massime hanno sfiorato i 40°C.

Questo è stato il momento decisivo dell’annata, poiché le piante hanno affrontato uno stress intenso al quale hanno potuto resistere grazie a una buona dotazione idrica accumulata negli strati del terreno utili all’apparato radicale e a strategie mirate di gestione del vigneto: apporto di sostanza organica al terreno tramite ammendanti e sovescio, gestione attenta della chioma evitando sfogliature eccessive, mantenimento della cotica erbosa negli interfilari per ridurre la temperatura del suolo.

UN SETTEMBRE IDEALE

Il mese di settembre, asciutto e stabile, con gli ultimi 20 giorni con giornate di grande luminosità ed escursione termica notevole tra notti fredde (da 8 a 10°C) e giorno miti 20-22°C ha offerto condizioni ideali per la maturazione del Nebbiolo, favorendo una concentrazione equilibrata di zuccheri e aromi, con gradazioni alcoliche mai eccessive. Con queste condizioni climatiche I vigneti di Nebbiolo nelle Langhe hanno raggiunto per primi la piena maturità tecnologica e fenolica che si traduce in una lenta e completa maturazione dei tannini quindi di altissima qualità , con uve dall’equilibrio straordinario.

Un risultato agevolato anche da un carico produttivo contenuto, dovuto principalmente a una scarsa fertilità delle gemme già osservata in primavera. Il clima particolarmente caldo ha permesso al Nebbiolo di completare la maturazione senza stress particolari.

MENO PRODOTTO, QUALITA’ INDISCUTIBILE

Le uve raccolte presentano condizioni ottimali, sia sotto il profilo sanitario sia in termini di parametri analitici. La raccolta, molto ben cadenzata vigna per vigna, lascia prevedere la formazione di bouquet complessi e vini di grande longevità ed eleganza.

Per quanto concerne la quantità, le stime fatte durante la raccolta indicano una produzione leggermente inferiore rispetto alla media, ma con una qualità indiscutibile.

Come sottolinea Gianni Gagliardo, presidente dell’associazione Deditus: «Le caratteristiche riscontrate in questa vendemmia preannunciano vini di grandissima qualità, con ottime prospettive di maturazione e affinamento. Le uve hanno raggiunto gradazioni alcoliche corrette e un equilibrio ideale tra freschezza e componenti polifenolici, ben estraibili e armonici. L’annata 2025 contribuirà sicuramente a rafforzare la reputazione delle Langhe come regione produttrice di vini di più alto livello al mondo».

LA MISSIONE DI DEDITUS

Oggi il Barolo esprime appieno il suo potenziale di eleganza, struttura e profondità. Le famiglie storiche riunite in Deditus condividono la missione di promuovere un profilo di Barolo autentico e riconoscibile, fondato su tradizione, conduzione familiare e vigneti di proprietà, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale e della terra che lo genera. È un modello produttivo che tutela l’identità storica del Re dei Vini e la rinnova con dedizione e coerenza.

Il mondo del vino sta attraversando una fase di trasformazione profonda. I consumatori mostrano oggi maggiore attenzione verso uno stile di vita salutare, scelte di consumo consapevoli e prodotti di valore reale. In questo contesto, sostenibilità, trasparenza e autenticità sono elementi imprescindibili.

La zona del Barolo può contare su una unicità varietale e territoriale straordinaria, su paesaggi iconici e su un legame profondo tra vino e cultura, che continuano a conquistare i mercati internazionali.

L’enoturismo in Langa Roero e Monferrato, diventate zone Unesco dal 2014, è in costante crescita e sta diventando un punto di forza solido rispetto ad altre zone vitivinicole del mondo in quanto la concomitanza di paesaggi naturali straordinaria per un turismo green unita con grandi denominazioni come il Barolo e il Barbaresco, l’ospitalità di alto livello, il Tartufo Bianco d’Alba e la grande ristorazione fanno di questo territorio un “unicum”.

VENDITE RESTANO SOLIDE

Le vendite restano solide, la crescita si è stabilizzata, ma le bottiglie si vendono: i consumatori comprendono e apprezzano ciò che viene offerto. Tuttavia, la consapevolezza dei cambiamenti del mercato resta essenziale.

È necessaria quindi una maggiore consapevolezza dei propri mezzi e soprattutto dei propri fini, in un costante equilibrio tra ambizione e gestione del limite: tra istituzioni e produttori deve esistere un dialogo aperto per individuare obiettivi e strategie comuni, evitando la smania di crescere senza una visione di lungo termine. Non si tratta di frenare lo sviluppo, ma di perseguire una crescita sostenibile, capace di garantire stabilità e benessere futuro.

LUOGO DI CONFRONTO

Come ricorda un antico detto piemontese, “meglio poco e buono che tanto e mediocre”: un principio che oggi più che mai ispira l’approccio dei produttori delle Langhe. In questo contesto, l’associazione Deditus conferma il proprio ruolo di luogo di confronto, riflessione e coesione tra le famiglie produttrici, custodi del Barolo e delle sue colline Unesco.