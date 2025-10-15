Apro Formazione vola oltre confine: progetti e partnership internazionali dall'Europa all'Asia

Prosegue e si rafforza la dimensione internazionale di Apro Formazione, che grazie a un team di ricerca e sviluppo interno dedicato alla strategia di internazionalizzazione, amplia ogni anno la propria rete di collaborazioni e partnership internazionali.

L’istituto è oggi un punto di riferimento nella progettazione e gestione di programmi di mobilità, cooperazione e capacity building che coinvolgono studenti, formatori, professionisti e imprese e promuovono scambio di buone prassi e innovazione tra sistemi formativi di paesi diversi.

A inaugurare il nuovo anno formativo è stata la partecipazione alla Creative Skills Week 2025 di Praga, un’importante occasione di confronto sui trend della formazione, della digitalizzazione e delle competenze dove ha stretto relazioni con player del calibro di MateraHub, VIA University College, Fondazione Fitzcarraldo, EfVET, University of Westminster, Arts University Plymouth e Future Innovation Labs.

Apro è stata protagonista anche a Bilbao con il progetto Erasmus+ Sustain-IT che, coordinato dal partner spagnolo Politeknika Txorierri, ci vede impegnati con altri partner europei nella preparazione degli operatori della formazione professionale dell’Africa sub-sahariana su temi dell’imprenditorialità sociale e delle strategie didattiche inclusive.

A Bruxelles invece ha partecipato al Policy Camp e alla Conferenza annuale EVBB, una delle principali reti europee dedicate alla formazione professionale, dove all’interno di workshop e tavole rotonde si è parlato di modelli di finanziamento sostenibili con rappresentanti del Parlamento Europeo, della Commissione e della Banca Europea per gli Investimenti.

Un gruppo di nostri docenti e studenti ha poi visitato alcuni istituti scolastici di Bilbao durante laboratori esperienziali e sessioni di peer education realizzati nell’ambito del progetto All In Education dedicato allo sviluppo delle competenze sociali, relazionali e professionali.

Attualmente una delegazione di Apro è in Armenia per coordinare la fase finale del progetto Improvet dedicato alla formazione dei docenti dell’area socio-assistenziale che nel 2026 vedrà l’avvio del primo corso pilota di Assistente Sanitario presso due scuole armene.

Infine Apro Formazione parteciperà alla Conferenza annuale EfVET 2025, in programma a Fátima (Portogallo) per fine ottobre. EfVET è tra i principali network europei dedicati alla formazione professionale e rappresenta un luogo privilegiato per lo scambio di esperienze e l’avvio di nuovi partenariati. Dal 2021 Apro è membro attivo ed ente di spicco di EfVET e coordina il Gruppo Tematico sul Turismo con vari focus fra cui l’applicazione dell’intelligenza artificiale nel settore turistico.

“La partecipazione a questi progetti – commenta Antonio Bosio, direttore di Apro Formazione – rappresenta un riconoscimento del valore del nostro lavoro e della credibilità costruita nel tempo a livello internazionale. Siamo orgogliosi di far parte di una rete europea e internazionale di enti formativi, con cui condividiamo obiettivi, esperienze e metodologie. Ogni nuovo progetto è un’occasione per crescere, creare sinergie e portare sul nostro territorio un valore aggiunto fatto di innovazione, competenze e opportunità di sviluppo”.