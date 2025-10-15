 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 15 ottobre 2025, 19:03

Borgo San Dalmazzo chiede ai suoi abitanti quali edifici candidare per interventi di rigenerazione urbana

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 15 dicembre tramite PEC. Saranno valutate in Consiglio Comunale, che deciderà se accoglierle o rigettarle

Borgo San Dalmazzo chiede ai suoi abitanti quali edifici candidare per interventi di rigenerazione urbana

La Regione Piemonte attraverso la legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16, recentemente modificata dalla L.R. N. 20/2023 recante "Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 “Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia” promuove procedure per la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana al fine di limitare il consumo di suolo e riqualificare la città esistente. (Titolo II).

Il Comune di Borgo San Dalmazzo, per programmare l’attuazione degli interventi edilizi volti al riuso e alla riqualificazione edilizia con le premialità proposte all’art. 5 della Legge Regionale e valutare in modo organico le istanze dei privati, richiede alla cittadinanza di presentare, nel loro interesse, le proposte d’intervento da sottoporre alla valutazione comunale e successiva deliberazione del Consiglio Comunale di accoglimento o rigetto delle istanze in applicazione dei commi 5 e 6 dell’art. 3 della L.R.

Per la compilazione dell’istanza:

1. È raccomandata l’assistenza di un tecnico professionista.
2. Fare riferimento all’articolo 5 della Legge Regionale n. 16/2018 vigente.
3. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, entro il giorno 15 dicembre 2025, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it
4. L’istanza deve essere compilata utilizzando il modello appositamente predisposto e disponibile in download nella sezione "Documenti".

Eventuali altre modalità di presentazione non saranno prese in esame.

c.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium