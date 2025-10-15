Borgo San Dalmazzo chiede ai suoi abitanti quali edifici candidare per interventi di rigenerazione urbana

La Regione Piemonte attraverso la legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16, recentemente modificata dalla L.R. N. 20/2023 recante "Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 “Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia” promuove procedure per la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana al fine di limitare il consumo di suolo e riqualificare la città esistente. (Titolo II).



Il Comune di Borgo San Dalmazzo, per programmare l’attuazione degli interventi edilizi volti al riuso e alla riqualificazione edilizia con le premialità proposte all’art. 5 della Legge Regionale e valutare in modo organico le istanze dei privati, richiede alla cittadinanza di presentare, nel loro interesse, le proposte d’intervento da sottoporre alla valutazione comunale e successiva deliberazione del Consiglio Comunale di accoglimento o rigetto delle istanze in applicazione dei commi 5 e 6 dell’art. 3 della L.R.



Per la compilazione dell’istanza:

1. È raccomandata l’assistenza di un tecnico professionista.

2. Fare riferimento all’articolo 5 della Legge Regionale n. 16/2018 vigente.

3. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, entro il giorno 15 dicembre 2025, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it

4. L’istanza deve essere compilata utilizzando il modello appositamente predisposto e disponibile in download nella sezione "Documenti".



Eventuali altre modalità di presentazione non saranno prese in esame.