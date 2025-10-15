Sindaci di Cerretto Langhe, Niella Belbo e Novello a Monaco al decennale dei Siti Storici Grimaldi

I sindaci dei comuni di Cerretto Langhe, Niella Belbo e Novello hanno preso parte al decimo anniversario della costituzione dell’Associazione dei Siti Storici Grimaldi di Monaco, celebrato venerdì 10 Ottobre, nel Principato, su invito di S.A.S. il Pricipe Alberto II di Monaco.

La cerimonia ha segnato un momento molto importante per l’Associazione fondata dieci anni fa con l’obiettivo di preservare e valorizzare il patrimonio culturale comune dei territori legati alla famiglia monegasca e che raggruppa oltre 150 comuni tra Italia, Francia e Spagna.

L’associazione per i Comuni Italiani è presieduta da Fulvio Gazzola, che ha organizzato la partecipazione all’evento dei Sindaci interessati e che, nel corso della cerimonia, ha sottolineato la grande importanza dell’associazione per il suo carattere transnazionale capace di unire storia identità e sviluppo, ringraziando Il Principe per l’accoglienza e per il suo impegno a promuovere la collaborazione tra i territori.

Cerretto Langhe, Niella Belbo e Novello sono entrati quest’anno a farne parte grazie al supporto appassionato del dottor Andrea Carnino dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv. Lo studioso, con le sue ricerche storiche ha documentato che il legame dei Grimaldi con questi comuni risale al 1295, quando Aurelia, figlia di Giacomo del Carretto, che ne possedeva allora i territori, andò in sposa a Francesco Grimaldi, divenendo così la prima Signora di Monaco.

I sindaci Flavio Borgna, Emanuele Sottimano e Marco Pallaro: “Incontrare il Principe è stato per noi un momento di grande emozione ed abbiamo avuto una bella occasione per incontrare e conoscere i tanti sindaci facenti parte dell’Associazione, con i quali svilupperemo dei rapporti di collaborazione per la promozione dei nostri comuni”.