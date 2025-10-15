Vespa Club Fossano: gemellaggi, incontri e nuovi progetti nel segno della passione per le due ruote

Lo scorso fine settimana ha segnato un momento speciale per tutti gli appassionati di Vespa: il Vespa Club Fossano ha ufficialmente siglato un gemellaggio con gli Amici della Vespa Geneve, rafforzando il legame tra club italiani e svizzeri uniti dalla stessa passione per le due ruote.

L’occasione è nata grazie a un tour turistico organizzato dal club svizzero nel territorio piemontese. Durante la visita, il presidente Didier Revillod ha incontrato il presidente del Vespa Club Fossano, Fulvio Relmi, insieme ad alcuni soci locali. Un incontro all’insegna dello scambio di esperienze, racconti e idee per progetti futuri, vissuto in un clima di grande cordialità e autentico spirito vespistico.

Il gemellaggio non è stato solo un momento simbolico, ma il primo passo verso una collaborazione concreta, finalizzata a promuovere il turismo su due ruote, la cultura dei motori e l’amicizia tra appassionati oltre i confini nazionali.

E non è tutto: durante la settimana, il vicepresidente del Vespa Club Fossano, Prelido Thani, è stato ospite del Vespa Club Cagliari. Anche in Sardegna si è rinnovato lo spirito di accoglienza e condivisione che caratterizza il mondo Vespa, con incontri e iniziative che rafforzano una rete di appassionati sempre più attiva e coesa in tutta Italia.

Due appuntamenti importanti che confermano come il Vespa Club Fossano sia sempre "in movimento", non solo sulle strade ma anche nella costruzione di relazioni durature con altri club, in Italia e all’estero.

Il prossimo evento in programma è previsto per domenica 26 ottobre: per l’occasione, il direttivo del club offrirà la carne alla brace a tutti i soci e a un accompagnatore per ciascuno. L’evento si svolgerà in via Garibaldi 71, presso la sala accanto alla chiesa di San Giovanni.

Per motivi organizzativi, è necessario prenotarsi entro il 20 ottobre al numero 334 7109851 (WhatsApp).