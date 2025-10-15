Villanova Solaro brinda all’ambiente: inaugurata la nuova Casetta dell’acqua

È stata inaugurata domenica scorsa la nuova Casetta dell’acqua di Villanova Solaro, un servizio molto atteso dai cittadini e simbolo di attenzione all’ambiente, alla salute e al risparmio.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Gabriele Giletta con l’amministrazione comunale, il neo parroco don Marco Bruno accompagnato dal diacono Mauro, e Pier Giordana titolare dell’azienda installatrice da cui il Comune ha acquistato l’impianto e che ne curerà anche la manutenzione annuale.

Durante l’inaugurazione, la benedizione del nuovo punto di erogazione è stata seguita da un momento di festa e condivisione, a testimonianza di quanto questo progetto fosse atteso dalla comunità.

[La benedizione della Casetta dell'acqua da parte del parroco don Marco Bruno]

Il sindaco Giletta ha espresso grande soddisfazione per la realizzazione dell’opera: “Siamo davvero felici di poter restituire ai cittadini un servizio tanto apprezzato e atteso. La Casetta dell’acqua rappresenta un gesto concreto di attenzione all’ambiente e al risparmio, ma anche un simbolo di comunità. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per realizzare questo progetto, che avevamo promesso e che oggi è finalmente realtà”.

La nuova Casetta, situata in una posizione facilmente accessibile, permetterà ai villanovesi di approvvigionarsi di acqua naturale e frizzante di qualità, contribuendo al tempo stesso a ridurre l’uso della plastica e a promuovere comportamenti più sostenibili.