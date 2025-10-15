Bra, l’autunno è più gustoso al Mercato della Terra di domenica 19 ottobre

Hai detto autunno? Maglioncini, gite fuori porta, foglie che cadono e il Mercato della Terra di Bra, appuntamento fisso per chi è alla ricerca dell’autentica genuinità in tavola.

Il vero km 0 arriverà il prossimo 19 ottobre, quando i produttori della zona ritorneranno con le loro storie, i prodotti, i sapori e i profumi della terra. Nella pregevole area che si spinge sotto l’ala di corso Garibaldi, ogni terza domenica del mese, dalle 8 alle 17 si propone un’esposizione aperta non solo come spazio commerciale, ma come luogo di diffusione di una nuova cultura del cibo.

L’evento sposa la filosofia Slow Food ed è sostenuto dal Comune della Zizzola, dal Mercato Campagna Amica e da Slow Food Bra al fine di avvicinare produttori e consumatori, attraverso una giornata-evento, scandita dalle prelibate eccellenze della zona.

Sui banchi si possono così trovare cibi buoni (per il palato), perché arrivano sulla tavola senza intermediari, evitando lunghi viaggi e mantenendo intatta la loro freschezza e stagionalità; puliti (per l’ambiente), perché ottenuti con i criteri di agricoltura biologica e in modo sostenibile, seguendo una linea di trasformazione scevra da ogni utilizzo di sostanze nocive e senza residui tossici; giusti (per la società), perché venduti ad un prezzo che rappresenta una retribuzione corretta del lavoro dei produttori e che, allo stesso tempo, è accessibile a tutti.

L’assortimento è garantito: dai banchi di frutta e verdura, succhi e confetture a quelli di formaggi freschi e stagionati, latte e prodotti di cosmesi, fino all’angolo del miele, dello zafferano, del riso, del pane cotto al forno a legna, passando per specialità liguri come olio, olive e pesto. Interessante l’offerta della carne con tagli di faraona, pollo e coniglio, oltre a prelibati salumi artigianali. Per chiudere in bellezza il pranzo della festa, ecco un caleidoscopio di dolci a base di nocciole e l’offerta di pregiati vini. Non resta che preparare la borsa della spesa.