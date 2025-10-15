Oltre il doppio i candidati per entrare a far parte del team McDonald’s di Fossano

Sono state 32 le persone che hanno partecipato alle selezioni per entrare a far parte del team dello storico ristorante McDonald’s di Fossano, in via Torino 35 che rinnova il suo look, per fornire ai clienti oltre al sapore dei propri prodotti, anche la comodità ed il confort di un locale rimodernato e con funzionalità di ultima generazione.

“Per questo motivo - sottolinea Alessandro Romano, ad di Euro1, la società licenziataria dei locali McDonald’s in provincia di Cuneo - abbiamo necessità di rafforzare la squadra, con altre 15 persone. Ora le candidature saranno vagliate e poi procederemo con l’iter per integrare i nuovi arrivi nella realtà McDonald’s”.

I colloqui si sono svolti presso la sede di “Fondazione Fossano Musica”.

McDonald’s offre un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili - che rappresentano il 92% del totale -, nonché possibilità di crescita professionale rapida. Entrare in McDonald’s significa lavorare in un contesto dalla forte identità di gruppo, giovane, inclusivo e meritocratico, capace di garantire a tutti i dipendenti le medesime opportunità. Le persone selezionate verranno inserite in un percorso di formazione propedeutico alle mansioni che svolgeranno, con contratti part-time e full-time e inquadrate secondo il contratto nazionale del turismo.

Il Mc fossanese, che in una prima fase nel mese di ottobre resterà comunque aperto parzialmente coi servizi McDrive e McDelivery, chiuderà da fine ottobre fino alla penultima settimana di novembre.

“Il bacino fossanese - conclude Romano - riveste una grande importanza per noi e sono certo che la nostra affezionata clientela apprezzerà il locale a fine lavori. Per riconoscere a coloro che vorranno seguirci anche nel periodo di chiusura del mese di novembre, fino alla riapertura, ad oggi prevista da programma il 22/11, abbiamo realizzato e stiamo distribuendo delle card ai clienti fossanesi, che permetterà uno sconto generalizzato del 10% sul totale acquisti presso gli altri cinque Mc della provincia di Cuneo”.