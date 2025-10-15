A Cuneo l'ultimo appuntamento del ciclo "Sapere i Sapori" sarà dedicato alla castagna

La Delegazione FAI di Cuneo presenta l’ultimo appuntamento del ciclo "Sapere i Sapori", dedicato alla scoperta delle eccellenze alimentari del territorio attraverso un approccio scientifico e sensoriale.

Giovedì 16 ottobre, alle ore 20.45, l'Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari (DiSAFA) di piazza Torino 3 ospiterà un evento straordinario dedicato alla castagna, frutto simbolo dell'autunno e tesoro della nostra terra. L'incontro si inserisce nel progetto di Public Engagement "Le culture del Cibo (CUBO)", realizzato in collaborazione con il Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Cibo ed Antifrode (CIBAN) dell'Università degli Studi di Torino.

Un'iniziativa che mira a creare un ponte tra il mondo scientifico e la comunità, valorizzando le tradizioni agroalimentari locali attraverso la conoscenza e che si inserisce come evento di avvicinamento nel programma della 26^ Fiera del Marrone di Cuneo. Un'esperienza multisensoriale in tre atti.

La serata si articolerà in un percorso di scoperta che coinvolgerà tutti i sensi, guidato da esperti di diversi settori: Analisi della materia prima: con l’aiuto di esperti castanicoltori e botanici, esploreremo le origini della castagna, svelando i segreti delle diverse varietà e la loro provenienza geografica, con un occhio di riguardo ai castagneti locali. Approfondiremo i processi di raccolta e conservazione, scoprendo le trasformazioni che avvengono durante la cottura e le peculiarità che rendono ogni castagna unica.

Scoperta delle proprietà: insieme a esperti di nutrizione, ci immergeremo nel mondo della castagna e dei suoi benefici per la salute. Esploreremo le sue proprietà nutrizionali, il suo impatto sul benessere fisico e mentale, imparando a scegliere e consumare questo prezioso frutto in modo consapevole e salutare, riscoprendo anche antiche ricette e utilizzi tradizionali.

L'arte della degustazione: Guidati da esperti assaggiatori, affineremo i nostri sensi per apprezzarne appieno le sfumature aromatiche e gustative. Impareremo a riconoscere le diverse tipologie, a distinguere le note di sapore e a valutare la qualità di questo straordinario prodotto della natura, con un focus sulle preparazioni tipiche del territorio.

Un progetto di valorizzazione territoriale "Sapere i Sapori" rappresenta molto più di una semplice degustazione: è un'occasione per riscoprire il legame profondo tra territorio, tradizione e innovazione scientifica. Come sottolineano gli organizzatori, l'obiettivo è quello di "stare a tavola con una nuova consapevolezza", coniugando il piacere della scoperta con la conoscenza approfondita dei prodotti locali.

"Questo tipo di conoscenza si inserisce perfettamente nella missione del FAI" - sottolinea Roberto Audisio, Capo Delegazione FAI di Cuneo. - La castagna, in quanto dono della natura, è un prodotto dell'ambiente da conoscere e tutelare. Comprendere le sue caratteristiche, i processi di coltivazione e il valore nutrizionale significa sviluppare una maggiore consapevolezza del nostro rapporto con il territorio che ci ospita. È proprio questo approccio integrato - che coniuga la tutela del paesaggio con la valorizzazione delle sue produzioni - che rappresenta l'essenza della nostra attività"