Confartigianato Cuneo: corso di AI per artigiani del food che vogliono promuoversi online

Confartigianato Imprese Cuneo lancia un nuovo percorso formativo dedicato alle imprese del settore alimentare, pensato per accompagnare artigiani, produttori e maestri del gusto nella promozione digitale delle proprie eccellenze, grazie alle potenzialità dell’Intelligenza Artificiale.

Nel mondo artigiano, la qualità della materia prima e la maestria nel trasformarla in un prodotto unico sono fondamentali. Ma oggi, per emergere nel mercato, serve anche l’arte di sapersi raccontare, di costruire relazioni autentiche con i clienti e di comunicare il valore del proprio lavoro.

Da questa consapevolezza nasce il corso “Clienti, passione e creatività – L’AI per promuovere online il tuo laboratorio artigiano”, un percorso in tre incontri pratici da tre ore ciascuno, dedicato a chi vuole imparare a utilizzare in modo semplice e concreto gli strumenti digitali e l’Intelligenza Artificiale per far crescere la propria impresa.

Il corso sarà proposto in due sedi con il seguente calendario:

Cuneo – sede Confartigianato – Via XXVIII Aprile, 24

· 28 ottobre 2025 dalle 15 alle 18

· 11 novembre 2025 dalle 15 alle 18

· 25 novembre 2025 dalle 15 alle 18

Bra - sede Confartigianato – Piazza G. Arpino, 35

· 27 ottobre 2025 dalle 15 alle 18

· 10 novembre 2025 dalle 15 alle 18

· 24 novembre 2025 dalle 15 alle 18

Durante il percorso, i partecipanti impareranno a raccontare la propria arte e i propri prodotti in modo autentico e accattivante, trasformando la qualità in valore percepito; a gestire social media e recensioni in modo efficace, attirando nuovi clienti e fidelizzando quelli già acquisiti; a creare immagini e video d’impatto con strumenti di Intelligenza Artificiale accessibili anche a chi non ha competenze tecniche.

Questo corso è pensato per aiutare gli artigiani del gusto a valorizzare la propria unicità, difendere il valore del proprio lavoro e costruire una comunità di clienti fedeli, liberando tempo prezioso da dedicare alla propria passione: la creazione.

I posti sono limitati.