Domenica 19 ottobre “Foliage a Villa Radicati”: un corso per immortalare la magia dell’autunno

L’autunno, con i suoi colori caldi e le atmosfere suggestive, domenica 19 ottobre, dalle 9 alle 16, diventa protagonista a Villa Belvedere Radicati sulla collina di Saluzzo (in via San Bernardino,17) con il corso di fotografia “Foliage a Villa Radicati”, a cura di Renato Trucco.

Durante la giornata, i partecipanti saranno guidati dal fotografo saluzzese in un percorso alla scoperta della luce e delle sfumature autunnali, imparando a catturare la bellezza del paesaggio e l’atmosfera unica del parco storico della villa posta sulla collina di Saluzzo.

Il costo del corso è di 50 euro, comprensivo del pranzo e della tessera associativa 2025-2026.

È richiesto di portare con sé una macchina fotografica.

Le iscrizioni sono a numero chiuso e possono essere effettuate sul sito www.villabelvedereradicati.it

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’associazione Arte Terra e Cielo (email: associazione.arterteraecielo@gmai.com oppure a: info@villabelvedereradicati.it o contattare il numero 351-5718472.

Oppure telefonando dalle 14 alle 16 a Renato Trucco al numero: 380-2018387.

L’iniziativa rientra nei Laboratori di Villa Radicati, promossi dall’Associazione Arte, Terra e Cielo, con il patrocinio della Città di Saluzzo e la collaborazione di Terres Monviso e Case della Memoria.