Grande partecipazione al primo “Giro di Envie” dedicato ad Antonio Zaverio Mondino [FOTO]

Circa centoventi persone, tra trekkers e amici di Zaverio, hanno preso parte al primo “Giro di Envie”, l’iniziativa proposta domenica 12 ottobre dai volontari del Gruppo Mombracco Envie Mtb Trekking Climbing.

Il percorso della camminata, ideato da Eugenio (Genio) Chialvo, Angelo Fraire e Sergio Ferreri, ha rappresentato un connubio perfetto tra cultura, ambiente e socialità, promuovendo la camminata come attività accessibile a tutti, lontana dalle logiche agonistiche ma capace di generare benessere, inclusione e senso di appartenenza al territorio.

L’evento è stato dedicato alla memoria di Antonio Zaverio Mondino, scomparso lo scorso anno, persona molto attiva nel sociale: già presidente dell’associazione venatoria locale, consigliere comunale e massaro della cappella di San Filippo, sulla pianura enviese.

La comunità conserva di lui un ricordo profondo, come uomo amante della famiglia e del lavoro, che, nonostante le prove della vita e la malattia, non ha mai perso il sorriso né la voglia di donare ottimismo a chi lo incontrava.

Gli organizzatori hanno espresso grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione: “Siamo molto soddisfatti per l’esito del ‘Giro di Envie’ il cui successo è da tributare in particolare ai collaboratori che hanno creduto fin dall’inizio in questo evento: in primis Dario Caporgno e famiglia, i familiari e i parenti di Zaverio per la squisita ospitalità, l’associazione Cacciatori e Pescatori Enviesi per la messa a disposizione dei tavoli e delle panche, il sindaco Roberto Mellano e il luogotenente dei Carabinieri Patrizio Sau, il Bar 7th Heaven per il ricco aperitivo serale offerto”.

Non sono mancate le generose offerte dei partecipanti, che saranno destinate all’acquisto di attrezzature per la pulizia e la salvaguardia dei sentieri del Mombracco.

Un gesto concreto, che dà continuità al ricordo di Zaverio e consolida lo spirito di collaborazione che da sempre anima la comunità enviese.

Gli organizzatori fanno sapere che sono già allo studio nuove iniziative dedicate alla valorizzazione della cosiddetta ‘Montagna di Leonardo’.