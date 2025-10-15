L'esile filo della memoria: a Paraloup reading teatrale per il centenario di Lidia Beccaria Rolfi"

Sabato 18 ottobre Rittana, nella Borgata Paraloup, ospiterà alle 14:30 una celebrazione speciale in occasione del centenario della nascita di Lidia Beccaria Rolfi. Per l'occasione andrà in scena L'esile filo della memoria, reading teatrale di Bruno Maida – autore di Non si è mai ex deportati. Una biografia di Lidia Beccaria Rolfi (Einaudi, 2025) – e Alessia Olivetti, accompagnati dalla musica dal vivo di Claudio Nicola (contrabbasso) e Franck Polacchi (tastiera).

Lo spettacolo – tratto dal libro omonimo di Lidia Beccaria Rolfi, L'esile filo della memoria (Einaudi, 1996) – è una produzione dell'Associazione Musicampus e nasce dal desiderio di intrecciare parole e musica per restituire la forza di una testimonianza che continua a interrogare il presente.

L'appuntamento segnerà anche l'avvio del percorso formativo 2025/2026 di Prime Minister Alpi – Scuola di politica per giovani donne, progetto promosso a livello nazionale dall'Associazione Prime Minister e attivato sul territorio cuneese dalla Fondazione Nuto Revelli ETS in partenariato con i Comuni di Ceva, Cuneo e Mondovì attraverso la Consulta Femminile, realizzato con il sostegno della Fondazione CRC nell'ambito del bando Impegnati nei diritti.

Sarà inoltre presente l'artista Rebekka Bauer, protagonista del progetto Art of Remembrance, di ritorno a Cuneo per la seconda parte della sua residenza artistica.

L'evento si inserisce nel programma di Attraverso la memoria, iniziativa che nel 2025 celebra la sua 27ª edizione. La manifestazione si svolge tra le montagne che, nel settembre del 1943, furono testimoni della fuga degli ebrei in "residenza forzata" verso il paese francese di Saint-Martin-Vésubie.

L'ingresso è gratuito.

Prenotazione consigliata scrivendo a info@nutorevelli.org