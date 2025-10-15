“Mi maschero da masca”: sabato 25 ottobre arriva Halloween in versione kids al WiMu di Barolo

Al WiMu il fascino di Halloween si fa leggero e curioso. “Mi maschero da masca” è il nuovo appuntamento pensato per i più piccoli: sabato 25 ottobre, alle 16.30, il Museo del Vino di Barolo apre le sue porte a un pomeriggio che unisce creatività e scoperta, tra lavori manuali, scatti divertenti e una piccola avventura dentro gli spazi più suggestivi del castello.

Si comincia con un laboratorio creativo: ogni partecipante potrà realizzare una maschera a tema Halloween – pipistrelli, zucche o altre ispirazioni “spettrali” – da indossare subito dopo per l’ingresso al museo. Prima della visita, è prevista una foto di rito in cui i bambini saranno tutti mascherati, così da portare a casa un ricordo speciale del pomeriggio. Il percorso prosegue con un operatore del museo che guiderà il gruppo attraverso alcune stanze del WiMu.

Qui, grazie alla fantasia e ai racconti, gli ambienti si trasformeranno in mondi misteriosi per scoprire gli elementi indispensabili per la nascita del vino: il tempo attraverso il buio della stanza dei metronomi, il calore del sole, l'influenza della luna, ma non solo. Alla fine, si raggiungerà la sala delle radici della vita, dove si avrà l’impressione di essere "immersi" nelle profondità del terreno. L’attività ha una durata di circa 75 minuti. Il costo è di 5 euro a bambino. I genitori potranno nel frattempo visitare il museo in autonomia con ingresso agevolato a 5 euro a persona.

Prenotazione obbligatoria: per assicurare materiali e accoglienza, si chiede conferma entro venerdì 24 ottobre, telefonando al 0173/386697 o scrivendo a info@wimubarolo.it.