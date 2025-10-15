Sabato 18 ottobre l’Associazione Noi con Voi e il Gruppo Missione e Sviluppo vi invitano al concerto solidale del Coro Contronota 

Il ricavato della serata, a ingresso libero, sarà interamente destinato a sostenere i progetti promossi dalle associazioni locali Gruppo Missione e Sviluppo OdV e Noi con Voi OdV, entrambe attive da anni nella cooperazione internazionale e nel sostegno alle comunità più fragili.

La serata non sarà soltanto un appuntamento musicale di grande valore, ma rappresenterà anche un’occasione di riflessione sull’importanza della solidarietà e sul prendersi cura degli altri.

Questa iniziativa comune vuole infatti essere non solo un momento di incontro e condivisione, ma anche un’opportunità concreta per sostenere percorsi di solidarietà che, con passione e dedizione, le due associazioni portano avanti in Italia e nel mondo.

Il Gruppo Missione e Sviluppo (GMS) OdV è un’associazione di volontariato saviglianese, con un ramo operativo a Torino, che lavora nel campo della solidarietà e della cooperazione con i paesi più poveri del pianeta. Grazie al sostegno di tanti amici, il Gruppo porta avanti progetti verso la Tanzania, l’Etiopia, la Liberia, la Terra Santa, il Camerun e altre realtà. Nata nel 1973 come Gruppo Missionario Tanzania, nel 2002 assume l’attuale denominazione. Nel 2023 è stato festeggiato il 50° dalla fondazione con una mostra e il libro “Da 50 anni un aiuto per le Missioni”.

Noi con Voi OdV è un’associazione di volontariato nata a Savigliano nel 2007.

Opera in Paesi dell’Africa sub-sahariana, come Tanzania, Kenya e Burkina Faso, sostenendo progetti educativi, sanitari e sociali in collaborazione con partner locali.

Parallelamente, sul territorio italiano promuove attività di sensibilizzazione e percorsi di educazione alla solidarietà, alla pace e alla giustizia sociale.

La missione dell’associazione è mettere al centro la persona, con le sue fragilità e potenzialità, costruendo legami di cooperazione e promuovendo un futuro più equo e inclusivo.

https://www.noiconvoi.org/News-Eventi/ArticleID/182/18-ottobre-2025-Associazione-Corale-Contronota-in-Concerto

L'iniziativa è realizzata con il sostegno del CSV di Cuneo e il contributo della Fondazione CRS.





