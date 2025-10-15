Enduro / Igor Marino del Moto Club Ceva campione regionale Senior 4T

La prova di Buttigliera d'Asti, svoltasi domenica 12 ottobre, ha chiuso il campionato regionale 2025 di enduro.

C'è gloria per Igor Marino del Moto Club Ceva, laureatosi campione regionale classe Senior 4T.

Secondo posto in campionato per Luca Manassero nella Senior 2T e per Lorenzo Cecchini nella Veteran. Bronzo per Alessia De Andreis nella Femminile e per Riccardo Bongiovanni nella Major 250 4T.



Più in generale il Moto Club ha ottenuto, in questa sesta ed ultima prova, la terza posizione tra le squadre.

Tutti i piazzamenti del club cebano

Senior 4T: 1° posto per Igor Marino (10° assoluto), seguono 5° Davide Gallo (17° assoluto), 8° Elia Rossi, 20° Dario Salvatico, 22° Mattia Gozzellino

Veteran: 1° posto per Lorenzo Cecchini

Major 250 4T: 2ª posizione per Riccardo Bongiovanni

Senior 2T: Luca Manassero è 3° (13° assoluto), Federico Oderda 10°

Territoriali 2T: 3° Tommaso Ravotto, 15° Nicola Conti

Territoriali 4T: 3° Giovanni Crema, si ritira Alessio Guarino

Femminile: 4° posto per Alessia De Andreis

Major 2T: 4° Tommaso Caraffini, 9° Antonio Borgese.

Junior 2T: 5° posto per Simone Gaudino, Federico di Caccamo 13°

Top Class: Marco Vizio è 6° (9° assoluto), Walter Bossi 8° (20° assoluto)

Major 450: 6° Emanuele Borgese, 8° Mattia Magni

Cadetti: Iuri Sattragno è 13°, segue Carmine Rivellini 14°

Ultraveteran: si ritira Filippo Bobel



