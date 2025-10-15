 / Pallapugno

Pallapugno | 15 ottobre 2025, 07:43

Graglia accoglie a Palazzo Lascaris la Nazionale giovanile di pallapugno

Premiati dal vicepresidente del Consiglio regionale: “Mi complimentami con voi, mantenete vivo uno sport antico”. Aperto un bando a sostegno dei giochi tradizionali del Piemonte: 50mila euro le risorse disponibili per il 2025

Il vicepresidente regionale Franco Graglia consegna le maglie

Il vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte Franco Graglia, ha incontrato nel suo ufficio di Palazzo Lascaris a Torino la Nazionale giovanile di pallapugno, tornata alcune settimane fa dal Belgio, dove ha conquistato un ottimo quarto posto nel Campionato Europeo. “Attraverso il vostro impegno e la vostra passione - ha detto agli atleti e allo staff nazionale Franco Graglia - resta vivo e vitale uno dei giochi più belli e difficili della tradizione cuneese, al quale sono molto legato”.

Per sottolineare il loro successo sportivo, che fa onore a tutto il Piemonte, il vicepresidente, per conto del Consiglio regionale del Piemonte, ha consegnato ai giocatori delle pergamene, un gesto simbolico per sottolineare la vicinanza delle istituzioni. I ragazzi hanno invece omaggiato il vicepresidente Graglia di un pallone autografato da tutti loro.

Complimenti a Paolo Rolfo, Luca Bertorello, Martina Giubergia, Francesco Rinaldi, Giorgio Battaglino, Giovanni Cerruti e Pietro Oreglia. Alla consegna delle pergamene erano presenti anche alcuni genitori e parte dello staff nazionale rappresentato dalla vicepresidente Fipap Stefania Toselli, il direttore tecnico Giorgio Vacchetto, il medico federale Roberto Campini e poi Luca Giaccone e Romano Sirotto.

La Regione Piemonte proprio in questi giorni ha pubblicato un bando per sostenere la pallapugno e la palla tamburello, considerati importanti giochi tradizionali del Piemonte. 

“Complessivamente - sottolinea il vicepresidente del Consiglio Graglia - le risorse regionali messe a disposizione per quest’anno sono di 50mila euro. Un modo concreto per sostenere due pratiche sportive che caratterizzano e sono parte integrante dl nostro territorio”

redazione

