Barbero (FdI): “Applicare il decreto sulle specie selvatiche ed esotiche senza distruggere un intero comparto economico”

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Federica Barbero ha presentato un ordine del giorno affinché l’attuazione del Decreto Legislativo 135/2022 sulle specie selvatiche ed esotiche tenga conto delle ripercussioni economiche sui comparti produttivi legati al settore animale.

«Il Governo sta predisponendo i decreti attuativi che introdurranno l’elenco delle specie vietate – spiega Barbero – ed è fondamentale che queste scelte non colpiscano indiscriminatamente commercianti, allevatori e operatori che lavorano nel pieno rispetto delle regole. Parliamo di un settore che in Italia vale oltre 3 miliardi di euro l’anno solo per il pet food, con 65 milioni di animali da compagnia presenti nelle famiglie e un indotto che coinvolge migliaia di imprese e professionisti».

Il consigliere sottolinea come il comparto degli animali esotici, pur rappresentando una quota minoritaria, coinvolga comunque tra i 3 e i 5 milioni di esemplari e generi lavoro e servizi qualificati: «La tutela della salute pubblica e della biodiversità è un obiettivo che condividiamo, ma non può trasformarsi in un danno economico sproporzionato per attività perfettamente legittime. È necessario evitare divieti generalizzati che non distinguano tra specie realmente rischiose e specie che non presentano criticità per l’uomo.

“Noi chiediamo - prosegue il Consigliere - che il Consiglio regionale impegni la Giunta ad attivarsi presso il Governo affinché i nuovi provvedimenti tengano conto delle evidenze scientifiche e delle conseguenze economiche. «Non intendiamo indebolire la normativa – conclude Barbero – ma applicarla con buon senso, proporzionalità e ascolto di chi lavora ogni giorno nel settore. Fratelli d’Italia sarà sempre al fianco di chi difende la legalità senza penalizzare il lavoro e le imprese.»