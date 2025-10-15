Cuneo: donazioni alla Fisiopatologia Respiratoria del Carle

Inaugurate nuove apparecchiature destinate alla palestra di riallenamento cardiopolmonare della struttura di Allergologia e Fisiopatologia respiratoria dell’azienda ospedaliera S. Croce e Carle, alla presenza del Commissario Livio Tranchida, del responsabile della struttura Andrea Antonelli e del direttore di Pneumologia Alessio Mattei.

Con il contributo della Fondazione CRC e della donazione della Famiglia Ferrato, in ricordo di Marco (presenti la madre e la moglie), sono stati acquistati cicloergometri e un tapis roulant utilizzati da pazienti affetti da malattie croniche respiratorie durante le sedute di riallenamento. Inoltre, in occasione del ventennale dalla sua fondazione e in ricordo dello specializzando Maurizio Meinero, l’associazione RE.LI.FE Odv ha donato un’apparecchiatura di ultima generazione per la misurazione della funzione respiratoria in grado di determinare, tramite la tecnica delle oscillazioni forzate, parametri funzionali importanti per il follow-up e la risposta terapeutica dei pazienti pneumologici presi in carico dall’ospedale.

Esprime la sua soddisfazione il Commissario Livio Tranchida: “Ancora una volta dobbiamo sottolineare la vicinanza di tutta la comunità di Cuneo e dei nostri pazienti ai nostri ospedali S. Croce e Carle: luoghi di cura e assistenza a 360 gradi, che si distinguono per la eccellente preparazione e l’umanità dei professionisti. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito generosamente all’acquisto di attrezzature e di apparecchiature di ultima generazione per rendere questa struttura ancora più performante.”