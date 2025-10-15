Sabato 18 ottobre il primo “Open Day” al CNOS FAP Salesiani di Savigliano, il direttore fossanese Gianluca Dho: "Formazione a 360 gradi"

Sabato 18 ottobre si terrà il primo “Open Day” al CNOS-FAP (Centro Formazione Nazionale Opere Salesiane – Formazione Aggiornamento Professionale) Salesiani di Savigliano.

A spiegare le finalità dell’appuntamento rivolto alla scuola superiore è il direttore fossanese Gianluca Dho: «Sarà aperto a famiglie e allievi delle scuole medie che devono affrontare la scelta del percorso scolastico superiore per l’anno 2026/2027. L’obiettivo è di creare un ambiente formativo per offrire un’educazione globale, in particolare agli adolescenti e ai giovani, considerati nella loro singolarità e nella loro qualità di persone, di cittadini e di lavoratori: è questa la missione dei corsi del Cnos-Fap».

Tutto iniziò intorno alla metà del 1800 a Torino, grazie a un sacerdote attento ai giovani, alle loro problematiche, alle loro vite, ai loro diritti, ai loro desideri: San Giovanni Bosco. Don Bosco volle arginare i danni dello sfruttamento minorile e lo fece attraverso nuovi contratti di apprendistato che tutelavano i giovani lavoratori e attraverso la creazione di centri di formazione professionale.

Il CNOS-FAP oggi è presente in tutta Italia con 58 sedi, di cui 13 in Piemonte. Per la saviglianese, Gianluca Dho, 55 anni, è direttore da 8 anni ed ha da un mese iniziato le attività dell’anno scolastico 2025-26 all’interno della sede saviglianese. Qui quest’anno si sono iscritti 230 alunni, ripartiti nelle rispettive classi. 26 sono gli insegnanti attivi e assunti con contratto a tempo indeterminato. Insieme a loro vari collaboratori.

Sabato 18 ottobre, quindi, l’“Open Day” si terrà nella sede di Savigliano dalle 8.30 alle 18.

«La nostra caratteristica – sottolinea ancora Gianluca Dho - è quella di rispondere alle necessità del territorio sia per quel che riguarda le famiglie e gli studenti, sia per la richiesta formativa delle aziende e del tessuto economico provinciale. La nostra è una formazione a 360 gradi sotto il profilo professionale e sotto il profilo della crescita personale».

L’offerta formativa proposta dal CNOS-FAP Salesiani di Savigliano è legata ai corsi di sala bar, cucina, panetteria, pasticceria e trasformazione agroalimentare.

Per informazioni è possibile contattare lo 0172 726203, inviare una mail a segreteria.savigliano@cnosfap.net o visitare il sito Internet savigliano.cnosfap.net