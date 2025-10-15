Università per tutti: nuova iniziativa all'UNI3 di Chiusa Pesio

Spazio alla conoscenza, allo studio, all'approfondimento di tante materie, ma anche a momenti divertenti e viaggi culturali. Tutto questo e tanto altro è racchiuso nelle attività della UNI3 di Chiusa Pesio che da quest’anno si chiamerà "Università per tutti" perché tutti possono partecipare alle lezioni: non vi sono limiti di età né sono richiesti titoli di studio.

L’iniziativa, fortemente voluta dagli iscritti al Centro Incontri di Chiusa Pesio e dall’amministrazione comunale e organizzata dall’Arci Bra uni-tre inaugura il suo primo anno accademico con un programma ricchissimo e variegato per soddisfare gusti ed esigenze di tutti coloro che vogliono coltivare la propria cultura. E’ previsto un incontro settimanale di due ore ciascuno (dalle 15.00 alle 17.00) presso la sede del Centro Incontri in via G. Mauro n. 8

Dalle lingue alla cucina, dalla storia all’informatica: per gli studenti dai capelli bianchi, ma anche per i curiosi di ogni età desiderosi di ampliare le proprie conoscenze, l’offerta formativa è davvero sconfinata e i docenti, tutti volontari, sono molto affabili e qualificati: professori, insegnanti o professionisti.

Partecipare all’Uni3 è un invito a ricordare che si è giovani sempre, anche e soprattutto nell’età pensionabile perché è proprio in questo periodo che il maggior tempo libero permette di coltivare interessi lasciati prima da parte.

Ogni iscritto è libero di frequentare qualsiasi lezione, laboratorio o altre attività secondo i propri interessi e attitudini, la partecipazione è gratuita grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo

Il programma può essere scaricato dal sito (www.arcibra.it) o può essere ritirato presso il Centro Incontri di Chiusa Pesio

Per informazioni e pre-iscrizioni:

Centro Incontri Chiusa Pesio Tel. 333 7177006

Arci Bra Uni-tre - via Audisio, 5 – Bra - Tel. 0172/245901