Il centro “La Ninna” di Novello lancia raccolta fondi online: “Mai così tanti ricci in arrivo, siamo in emergenza”

“Mai così tanti ricci in arrivo. Siamo in uno stato di emergenza e per farcela dobbiamo ampliare i locali, potenziare attrezzature, personale e garantire cibo, medicine e cure a tutti”.



Il Centro ricci “La Ninna OdV” di Novello, in provincia di Cuneo, ha lanciato un nuovo appello su GoFundMe: “Quest’anno - scrivono - stanno arrivando moltissimi cuccioli delle nidiate tardive rispetto agli anni passati, a causa del riscaldamento globale. Questa raccolta fondi serve a fronteggiare l’emergenza dei prossimi tre mesi”.

“Ogni giorno - raccontano - accogliamo ricci feriti, orfani o debilitati: li curiamo, li riabilitiamo e, quando possibile, li reimmettiamo in libertà. Ogni piccolo richiede alimentazione dedicata, termoregolazione, terapie e monitoraggio costante; gli adulti traumatizzati necessitano di diagnosi, farmaci e spesso riabilitazione intensiva”.

“Per garantire a tutti cure efficaci - continuano dal Centro - dobbiamo rafforzare i turni del personale e mantenere spazi e attrezzature sempre efficienti: recinti sicuri, box in ordine, lavanderia e sterilizzazione operative”.

L’obiettivo è di raccogliere trentamila euro entro il 31 dicembre. I fondi saranno destinati a personale e turni extra; manutenzione del Centro e dei recinti; sostituzione delle casette in legno usurate e acquisto di nuove; sistemazione dei macchinari indispensabili alle cure; approvvigionamento di cibo, farmaci e materiali sanitari.

“La Ninna, cresciuta grazie ai suoi sostenitori - proseguono - è oggi tra i più grandi ospedali per ricci in Europa. Per mantenere standard di qualità altissimi, un tasso di mortalità bassissimo e offrire un rifugio stabile a chi non può più vivere in natura, servono risorse concrete”.