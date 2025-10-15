Basket: Cogal Savigliano, vittoria sofferta a Bra

Una Cogal meno spumeggiante del solito quella andata in campo domenica sera a Bra, per l’andata della sfida di vicinato con Abet, ma comunque vincente grazie ad un colpo di reni al rientro dall’intervallo e trascinata, almeno sul piano del tabellino, dalla coppia di lunghi Bonatti e Gioda.

La partita sembra subito sorridere ai saviglianesi che iniziano imponendo un parziale di 3-11 ai padroni di casa, ma i braidesi sono bravi a non farsi condizionare dalla partenza shock e si rimettono in carreggiata con sette punti in rapida sequenza. Dalla fine del primo quarto il match viaggia dunque sui binari dell’equilibrio e, per un breve frangente, le Pantere vanno anche sotto nel punteggio oltre ad accusare i primi problemi con i falli.

«Quello che ci ha condizionati di più sono state le troppe palle parse che ci hanno impedito di giocare come sappiamo, siamo stati poco precisi in alcune situazioni», l’analisi di coach Siclari.

Tornati in campo dopo l’intervallo i biancorossi ritrovano finalmente smalto e tornano a macinare punti staccando Bra anche di oltre 10 punti, ma non riescono a dare la zampata finale per chiudere la contesa che di fatto rimane aperta a ribaltoni. Per fortuna delle Pentere Abet, nonostante gli sforzi, non riuscirà a ricucire e la partita termina con i due punti per i saviglianesi, ancora imbattuti.

«Bene per la vittoria, nonostante qualche incertezza, ma ora dobbiamo resettare. Siamo di fronte al primo turno infrasettimanale e al Ferrua arriverà un’avversaria a punteggio pieno come noi che sicuramente venderà cara la pelle».

I ragazzi di coach Siclari ospiteranno mercoledì sera Arona, una delle quattro squadre – insieme alle Pantere – che guidano la classifica del girone. Palla a due alle ore 21.15.

ABET BRA 68 – COGAL SAVIGLIANO 78

15-18, 16-16, 19-23, 18-21

Savigliano: Romerio 10, Bonatti 19, Origlia, Agbogan 13, Abrate 10, Robutti, Pulina 2, Inglese, Giorsino, Molinario, Gioda 22. All.: Siclari