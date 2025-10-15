CICLISMO / Ufficiale: Matteo Sobrero alla Lidl-Trek

Ufficiale il passaggio di Matteo Sobrero alla Lidl-Trek, alla quale si è legato fino alla fine del 2028.

La notizia era nell'aria da un po'di tempo, con il corridore di Montelupo Albese in uscita dalla Red Bull – Bora – Hansgrohe.

Un'avventura intrigante per il 28enne albese che approda in un team di primo livello.

LA NOTA UFFICIALE DELLA LIDL-TREK

Lidl-Trek è lieta di annunciare che il corridore italiano tuttofare Matteo Sobrero entrerà a far parte della squadra con un contratto di tre anni, durante i quali lo vedremo gareggiare con l' iconico rosso, blu e giallo fino al 2028.

Sobrero arriva in Lidl-Trek dopo sei stagioni nel WorldTour, durante le quali ha ottenuto diverse vittorie di rilievo — la crono dell'ultima tappa del Giro d’Italia 2022, il Campionato Italiano a Cronometro, e una vittoria di tappa al Tour of Austria.

Corridore con un ampio ventaglio di qualità, Sobrero combina la potenza nelle cronometro con l'abilità in salita, rendendolo un avversario pericoloso nelle gare a tappe di una settimana e un compagno affidabile nelle classiche collinari. La sua versatilità e il suo stile di corsa altruista lo rendono perfettamente adatto all'ambiente orientato al team di Lidl-Trek.