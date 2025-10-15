Dojo di Spinetta, la stagione comincia con un vuoto: addio a Sebastiano﻿ Dalmasso

Riceviamo e pubblichiamo:

Nel mese di ottobre è iniziata l'attività sportiva presso l' Accademia di Arti Marziali IL DOJO di Spinetta.

La stagione purtroppo è iniziata con un grande vuoto lasciato dell'istruttore Cintura Nera Sebastiano Dalmasso che ci ha lasciato prematuramente dopo una lunga malattia.

Sebastiano oltre ad essere un eccellente insegnante e punto di riferimento per molti allievi ,era una persona estremamente rispettosa, solare e positiva, aveva sempre una parola di incoraggiamento per tutti; ci mancherà.

Lunedi scorso alla prima lezione in palestra abbiamo ricordato il nostro amico Sebastiano con un lungo applauso.

A livello personale non ho perso solo un ottimo Insegnante ma anche un grande amico. Arrivederci Sebastiano.

Giovanni Dragano