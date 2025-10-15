 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 15 ottobre 2025, 07:23

Dojo di Spinetta, la stagione comincia con un vuoto: addio a Sebastiano﻿ Dalmasso

Alla prima lezione un applauso commosso per il maestro che ha lasciato un segno indelebile nella vita degli allievi

Giovanni Dragano con Sebastiano Dalmasso

Giovanni Dragano con Sebastiano Dalmasso

Riceviamo e pubblichiamo:

Nel mese di ottobre è iniziata l'attività sportiva presso l' Accademia di Arti Marziali IL DOJO di Spinetta.

La stagione purtroppo è iniziata con un grande vuoto lasciato dell'istruttore Cintura Nera Sebastiano Dalmasso che ci ha lasciato prematuramente dopo una lunga malattia.

Sebastiano oltre ad essere un eccellente insegnante e punto di riferimento per molti allievi ,era una persona estremamente rispettosa, solare e positiva, aveva sempre una parola di incoraggiamento per tutti; ci mancherà.

Lunedi scorso alla prima lezione in palestra abbiamo ricordato il nostro amico Sebastiano con un lungo applauso.

A livello personale non ho perso solo un ottimo Insegnante ma anche un grande amico. Arrivederci Sebastiano.

Giovanni Dragano

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium