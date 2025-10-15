 / Sport

Sport | 15 ottobre 2025, 17:12

MTB / Mattia Bonavia sugli scudi a La Prevostura 2025

Con tempo di 1h 02'' ha portato a casa la maglia di campione d'inverno

Si è conclusa da poco La Prevostura 2025.

Abbinato alla tradizionale prova nazionale, è stato riservato un percorso interamente dedicato alle categorie giovanili che ha stabilito i nuovi campioni regionali d’Inverno XC esclusivo per le categorie Esordienti ed Allievi (m/f) e che chiude la stagione di gare XC piemontesi. 

A vincere la gare Mattia Bonavia, atleta di Cuneo in forza al Team Mtb Academy Giaveno. Con tempo di 1h 02'' ha portato a casa la maglia di campione d'inverno. 

Si chiude così un stagione ricca di soddisfazione per Bonavia, pronto a ripartire con la stagione invernale del ciclocross. 

