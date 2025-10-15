Raduno in Germania per il cuneese Marco Barale e gli altri azzurri del biathlon

Sarà la Chiemgau Arena di Ruhpolding, in Germania, a fare da scenario al prossimo raduno di allenamenti delle squadre Elite, Milano-Cortina 2026 e B, attese nella località bavarese dal 16 al 25 ottobre.

Il direttore tecnico Klaus Höllrigl ha previsto la partecipazione per l’intera durata del raduno di Lukas Hofer, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Elia Zeni, Daniele Cappellari, Felix Ratschille, Marco Barale, Nicolò Betemps, Davide Compagnoni e Cristoph Pircher mentre Dorothea Wierer e Tommaso Giacomel si aggregheranno al gruppo nella giornata del 19 ottobre, all’indomani dell’evento Loop One Festival in programma domenica 18 a Monaco di Baviera, appuntamento a cui prenderanno parte anche gli stessi Hofer, Bionaz e Cappellari direttamente da Ruhpolding. Come da precedente convocazione, a Monaco di Baviera saranno impegnati anche Lisa Vittozzi e Michela Carrara.

Il raduno sarà preceduto tra giovedì 16 e venerdì 17 ottobre da una serie di test funzionali previsti al Cerism di Rovereto, in provincia di Trento, che coinvolgerà Dorothea Wierer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Lukas Hofer, Patrick Braunhofer, Elia Zeni Marco Barale, Nicolò Betemps, Davide Compagnoni e Cristoph Pircher.