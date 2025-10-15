Migliori Bar d’Italia secondo Gambero Rosso: pieni voti per il Caffè Converso di Bra

La notizia di oggi in realtà è una vecchia conoscenza: il Caffè Converso, storico locale di Bra, è anche uno dei migliori bar in Italia. Ogni anno siamo qui a raccontare di quanto sia speciale questo luogo, tanto da rientrare nella prestigiosa guida Bar d’Italia 2026 del Gambero Rosso. Chapeau!

Per il titolare Federico Boglione promozione a pieni voti con Tre Chicchi e Tre Tazzine. I primi sono indicatori della qualità del caffè, «dalla selezione all’estrazione al servizio», si legge sul sito della guida. Mentre le seconde «sintetizzano il giudizio complessivo sul locale (qualità e varietà dell’offerta, servizio, ambiente)». Non solo: confermate anche le Due Stelle, menzione per le attività che hanno avuto il massimo punteggio per 20 anni di fila.

Un traguardo che parla di costanza, identità e classe. Entrare in questo posto, dove il peccato di gola è legittimo (anzi, dovuto), vuol dire tornare indietro nel tempo. Arredi vintage, sala con specchi e manifesti ricreano l’incantesimo delle antiche caffetterie in stile francese. Se quei muri potessero parlare probabilmente staremmo settimane intere ad ascoltarli.

E in effetti, Converso non è solo un bar: è un’esperienza a tutto tondo, un viaggio nel gusto che parte dalla colazione e arriva all’aperitivo, trasformando ogni assaggio in un racconto. Da oltre un secolo croissant, parigine, strudel e marron glacé esaltano le papille gustative dei braidesi. Qui, infatti, potete degustare dolci meravigliosi, torte tradizionali, pasticceria gourmet o puntare sul salato di altissimo livello.

In un mondo di locali instagrammabili, Converso continua a puntare su ciò che non si può postare: il gusto, la qualità e l’atmosfera. E forse è proprio per questo che non smette di restare in vetta alle preferenze.

«Quando io morirò, tu portami il caffè e vedrai che io resuscito come Lazzaro», sono passati oltre sessant’anni dalla famosa battuta del grande Eduardo De Filippo, ma la nostra passione per il caffè è più viva che mai.

Perciò, resta la parte più affascinante: entrarci. Perché sì, nel bar Converso di via Vittorio Emanuele II 199 a Bra, il caffè è un rito: al mattino per darsi la carica, nel pomeriggio per spezzare il ritmo, la sera per chiudere degnamente la giornata. Un momento prezioso che, come tale, ha bisogno di un contesto che ne valorizzi il potere rigenerante.

Riassumendo: un espresso, grazie!