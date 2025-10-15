Volley A1F. Cuneo, che impresa! La Honda Cuneo Granda Volley travolge la capolista Scandicci con un clamoroso 3-0

Notte magica al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta, dove la Honda Cuneo Granda Volley ha sfoderato una prestazione da incorniciare, superando con un netto 3-0 la Savino Del Bene Scandicci, arrivata in Granda da capolista dopo le prime due giornate di campionato.

Le Gatte di coach Salvagni hanno messo in campo grinta, cuore e determinazione, prendendo in mano il match fin dai primi punti e dominando ogni aspetto del gioco. Servizio, muro, difesa e attacco: tutto ha funzionato alla perfezione, lasciando le toscane senza possibilità di replica.

Una prestazione corale, intensa e coraggiosa, con tutte le protagoniste biancorosse capaci di dare il massimo nei momenti decisivi. Emblematica la reazione nel terzo set, quando, sotto 22-24, le Gatte non si sono arrese e hanno ribaltato il parziale con freddezza e cuore, completando una serata da incorniciare.

Una bella vittoria, costruita con carattere e qualità, che conferma il valore di questa squadra e accende l'entusiasmo del pubblico cuneese, trascinato dai sempre caldissimi Crazycats Biancorossi e Gatti Randagi.

Coach Salvagni parte affidandosi al sestetto già visto nelle prime due giornate: capitan Signorile in regia opposta a Diop, al centro Keene e Cecconello, in banda Pritchard e Pucelj, libero Bardaro.

Coach Gaspari punta invece su un 6+1 rivoluzionato: Ognjenovic al palleggio in diagonale con Antropova, al centro Weitzel e Graziani, in banda Skinner e Franklin, libero Ribechi.

Grande partenza di Cuneo che fa subito la voce grossa e allunga 4-0, costringendo Gaspari a fermare il gioco. Antropova sblocca le sue, poi va al servizio e piazza 3 ace: 5 pari, ora è Cuneo a chiamare time out. Piccola fuga delle biancorosse subito ripresa dalle ospiti e si procede in parità. Doppio ace di Keene che fa mettere alle Gatte il muso avanti, 12-9 e poi ancora allungo biancorosso, 14-11 e 16-12. Sul 17-14 inizia la rimonta delle toscane, che si portano a -2, 17-15 e poi 19 pari, trascinate da Skinner e Antropova. Le Gatte hanno però trovato l’intesa vincente e scattano avanti, limitando gli errori e andando a chiudere 25-19.

Secondo parziale con Nwakalor che rileva Graziani. Ancora partenza forte delle Gatte, che premono sull’acceleratore e si portano subito avanti, prima 5-1 e dopo 7-2. Sulle ali dell’entusiasmo, le cuneesi ora ingranano la marcia giusta e si fanno sentire a muro: 12-3, con 3 muri di fila di Pritchard pesantissimi. Scandicci prova a reagire, ma le Gatte ora sono implacabili e continuano a macinare punti: 14-4 e 19-7, con tutte le biancorosse trascinatrici e protagoniste. Con 14 match point, le biancorosse chiudono in scioltezza 25-10.

Terzo set con dentro Bosetti per Franklin. Inizio equilibrato con le formazioni che procedono in parità: sul 10 pari le toscane allungano 10-12 con due ace di Weitzel e Salvagni ferma il gioco. Si torna in campo e Scandicci scappa 11-14, ma le Gatte non mollano e ricuciono lo strappo, portandosi a -1,13-14. Le ospiti tentano la fuga, ma le cuneesi restano agganciate: 15-17 e 17-19. Scandicci ancora avanti 20-22, ma le Gatte tirano fuori le unghie e ancora una volta colmano il gap: 22 pari, il set resta aperto. Skinner e Antropova allungano 22-24, ma per le biancorosse non è finita: Diop da due e Pritchard rimettono tutto in discussione. Pesantissimo ace di Diop e invasione Scandicci: è 3-0 CUNEO!

Una bella vittoria condita da una splendida prestazione corale, in cui tutte le biancorosse chiamate in causa da coach Salvagni hanno dato il loro contributo. Premiata MVP Erika Pritchard, che ha chiuso con 18 punti (46% in attacco). In doppia cifra anche Pucelj e Diop, entrambe 14, seguite da Keene con 8, Cecconello 6 e Signorile 3. Per Bardaro 57% di ricezione positiva e 29% perfetta. Esorbitante il numero dei muri biancorossi, ben 14 contro i 4 di Scandicci. Unica in doppia cifra tra le toscane Antropova, anche lei con 18 punti.

Con questo entusiasmo, ora le Gatte possono pensare al prossimo match, che per le Gatte sarà il primo derby made in Granda della stagione. Le avversarie delle biancorosse saranno infatti le Pinelle della Wash4green Monviso. Appuntamento quindi a domenica 19 ottobre al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte contro le ragazze di coach Marchiaro. Fischio di inizio alle 17:00.

IL MATCH IN PILLOLE

PRIMO SET

Honda Cuneo Granda Volley: capitan Signorile in regia, opposta Diop, al centro Keene e Cecconello, bande Pucelj e Pritchard, libero Bardaro.

Savino del Bene Scandicci: al palleggio Ognjenovic in diagonale con Antropova, centrali Weitzel e Graziani, schiacciatrici Fraklin e Skinner, libero Ribechi.

Parte Cuneo al servizio con Signorile e subito a segno Diop tra le mani del muro, 1-0. Anche Pritchard in pipe sfrutta il muro, 2-0. Pucelj sulle mani alte del muro, 3-0. Murata Graziani, 4-0 e time out Scandicci. Antropova sblocca Scandicci, 4-1. Pallonetto di Pucelj, 5-1. Ancora Antropova a segno, 5-2. Doppio ace Antropova, 5-5. Altro ace Antropova, 5-5. Pritchard in parallela, 6-5. Ancora Antropova da seconda linea, 6 pari. Keene in primo tempo, 7-6. Ace Diop, 8-6. Antropova da seconda linea, 8-7. Graziani in 7, 8 pari. Difesa a filo concretizzata da Keene, 9-8. Errore Pritchard al servizio, 9 pari. Cuneo da seconda linea e ace Keene, 11-9. Ancora Keene, 12-9. Antropova in mezzo al muro, 12-10. Diop a segno, 13-10. Out Diop, 13-11. Murata out Pucelj, 14-11. Pritchard a segno, 15-11. Out il servizio di Pritchard, 15-12. Signorile sotto rete, 16-12. Franklin sulle mani alte del muro, 16-13. Skinner vincente da 4, 16-14. Pritchard sulle mani alte del muro, 17-14. Skinner passa sul muro, 17-15. Pritchard tra le mani del muro e Keene sotto rete, 18-16 entra Magnani per Pucelj. Ancora Skinner sopra il muro, 18-17. Antropova a segno, 18 pari e time out. Diop in mezzo al muro, 19-18. Out Keene e secondo tocco Signorile, 20-19. Pucelj sulle mani alte del muro, 21-19 e time out Scandicci. Out Skinner da seconda linea, 22-19. Pucelj contro le mani del muro, 23-19, entra Nwakalor per Graziani. Rice slash di Scandicci, 24-19. Out Franklin, 25-19.

SECONDO SET

Nel secondo Nwakalor per Graziani. Subito Keene a segno in fast. Doppio muro di Cecconello, 3-0. Errore di Keene al servizio, 3-1. Signorile di seconda, 4-1. Pucelj da 4, 5-1. Antropova a segno, 5-2. Pucelj sulle mani del muro e murata Antropova, 7-2, time out Scandicci. Ancora Pucelj, 8-2. Antropova da seconda linea, 8-3. Errore Franklin al servizio, entra Bosetti. Murata Antropova, 10-3. Anche Weitzel murata, 11-3. Ancora murata, 12-3, doppio cambio Scandicci e time out. Skinner a segno, 12-4. Out Weitzel al servizio, 13-4. Pritchard sulle mani alte del muro, 14-4. Out il servizio di Diop, 14-5. Ancora Pritchard tra le mani del muro, 15-5. Cecconello a filo rete, 16-5. Mura anche Pucelj, 17-5. Pritchard da seconda linea, 18-5. Ruddins da seconda linea, 18-6. Ruddins out si chiama il video check. Out anche Nwakalor e Ruddins, 21-7. Bosetti tra le mani del muro, 21-8. Diop a segno, 22-8. Weitzel in sette, 22-9. Pritchard vincente, 23-9. Skinner sulle mani del muro, 23-10. Ancora Pritchard, 24-9. Ace Diop, 25-10.

TERZO SET

Dentro Bosetti per Franklin e subito muro Cecconello, 1-0. Antropova in mezzo al muro, 1 pari. Out Diop, 1-2. Out Antropova, 2 pari. Punto Scandicci e poi Cuneo, 3 pari. Nwakalor in primo tempo, 3-4. Murata Antropova, 4 pari. Ace Diop, 5-4. Invasione Cuneo, 5 pari. Errore Cuneo e mani out, 7-5. Diop in parallela, 6-7. Weitzel in sette, 6-8. Azione combattuta vinta da Cuneo, 7-8. Vincente Scandicci da 4 e poi Pucelj, 8-9. Pallonetto di Pucelj, 9 pari. Out Skinner, 10-9. A segno Scandicci e doppio ace Weitzel, 10-12 e time out Cuneo. Pucelj a segno, 11-12. Doppiamente a segno Antropova, 11-14. Palla di Antropova dubbia: out, 12-14. Antropova murata, 13-14 e time out Scandicci. A segno Bosetti e murata Pritchard, 13-16. Mani out di Diop sul muro toscano, 14-16. Mani out di Pritchard, 15-16. Murata Pritchard, 15-17. Out il servizio delle toscane, 16-17. Weitzel in 7, 16-18 e entra Magnani in ricezione. Indecisione di Cuneo su un appoggio, 16-19. Pucelj sopra le mani del muro, 17-19, entra Martinez per Diop. Out Antropova, 18-19. Errrore di Keene e pallonetto di Pucelj, 19-20. Vincente Scandicci, 19-21. Diop da 2, 20-21. Skinner d'esperienza, 20-22. Murata Nwakalor, 21-22, entra Rivero a servire. Murata ancora Antropova: 22 pari e time out Scandicci. A segno Antropova, 22-23. A segno Skinner da seconda linea, 22-24, time out Cuneo. Diop vincente contro il muro, 23-24. Palla di Pritchard, si chiama il check: punto Cuneo, 24 pari. Ace Diop, 22-24.