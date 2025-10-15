Volley A1F. Per Cuneo stasera c'è il debutto casalingo contro la corazzata Scandicci. Rivero: “Che emozione giocare qui da Gatta”

Terza giornata di campionato e finalmente per la Honda Cuneo Granda Volley è giunta l'ora di scendere in campo tra le mura amiche. Dopo le trasferte a Macerata e Conegliano, stasera infatti le biancorosse sono pronte a calcare il taraflex del Palazzetto di San Rocco Castagnaretta nell'esordio casalingo davanti al proprio pubblico.

Ad affrontarle ci sarà però un'avversaria di altissimo livello, la Savino Del Bene Scandicci allenata da coach Gaspari. Le toscane hanno cominciato la stagione col piede giusto, imponendosi 3-1 su Pinerolo e bissando domenica scorsa con un altro successo su Perugia, trascinate da una super Antropova, premiata MVP in entrambi i match. Con Novara condividono momentaneamente la vetta della classifica.

Per le cuneesi di coach Salvagni l’ultima uscita al Palaverde contro l’Imoco Conegliano non ha portato punti, ma ha lasciato buone sensazioni, soprattutto nel terzo set, quando le biancorosse hanno saputo mettere in difficoltà una delle squadre più forti al mondo. Le Gatte potranno inoltre contare sulla spinta dei proprio tifosi e appassionati, che finalmente potranno vedere da vicino le loro beniamine, oltre che sull'energia che solo il fattore campo può dare.

Tante le ex del match tra le fila di Cuneo, con Agnese Cecconello che ha giocato a Scandicci nella stagione 2020/2021, Bintu Diop nel 2023/2024 e Linda Magnani, vice Castillo lo scorso anno. Tra le toscane c'è invece Giulia Mancini che ha difeso i colori di Cuneo nel 2018/2019, prima stagione delle Gatte in A1.

"Giocare contro Conegliano è sempre difficile, ma nel terzo set abbiamo provato a replicare quanto fatto a Macerata. Abbiamo vinto una partita essendo 0-2 sotto quindi ci abbiamo creduto fine alla fine e abbiamo lottato per quello. Conegliano è una squadra molto forte con le giocatrici più forti al mondo quindi non avevamo niente da perdere" ha commentato la schiacciatrice Jessica Rivero.

Contro Imoco Rivero è stata schierata nel terzo set e ha messo a segno 6 punti, tra cui due ace e un ottimo turno al servizio a inizio set che ha permesso alle biancorosse la fuga. "Con Conegliano abbiamo dimostrato che possiamo giocare alla pari. Sicuramente loro non erano al 100% ma noi dobbiamo approfittare di quei momenti per strappare punti".

E in vista del match con Scandicci: "Per affrontare le toscane lavoreremo sicuramente sul muro-difesa e sui nostri colpi di attacchi. È una squadra molto alta quindi dobbiamo lavorare su questo".

Per Rivero sarà inoltre la prima partita in casa con addosso i colori di Cuneo. "Per me c’è tanta emozione. Ho sempre giocato qua come avversaria quindi voglio provare questa emozione come una Gatta".

Appuntamento quindi a stasera per il primo match casalingo delle Gatte. Inizio alle ore 20:30. Per chi non potesse recarsi al Palazzetto, ricordiamo che la partita sarà trasmessa in diretta su VBTV.