Volley femminile Serie D: il Centallo parte con una vittoria, 3-0 contro Moncalieri

Sabato 11 ottobre ha preso il via il campionato regionale di serie D: per il Centallo Volley la stagione è iniziata con una sfida casalinga, contro le neo promosse del Dravelli Moncalieri.

In un palazzetto nel quale era presente una buona cornice di pubblico, con la presenza di un gruppo ultras al seguito delle Torinesi, munito di striscioni, sciarpe e tamburi, si è giocata una bella partita, molto equilibrata, che non ha annoiato i presenti.

Le Centallesi, pur non riuscendo ad esprimere la loro migliore pallavolo, si sono aggiudicate con merito tutti e tre i set, cogliendo così tre punti importanti contro una squadra che saprà sicuramente infastidire, non poco, le prossime avversarie.

Una vittoria che dà sicuramente morale e che ha messo in evidenza le ottime individualità presenti all’interno del gruppo rosso blu, caratteristiche che hanno sicuramente fatto emergere la differenza tra le due compagini.

“Rispetto alla scorsa stagione siamo totalmente cambiati. Per noi si tratta della prima “gara vera”; molte squadre che hanno disputato la Coppa, sono sicuramente più avanti di noi. Anche se abbiamo giocato amichevoli di livello, il campionato è un’altra cosa e questo aspetto si è fatto sentire, creando nelle ragazze un po’di timore nelle giocate e meno sicurezza, come è normale che sia. L’aver comunque vinto, grazie a buone giocate individuali, ci da delle conferme e ci consegna importanti spunti di lavoro per il futuro”.

Prossima gara, sabato 18 ottobre alle 19 ad Asti contro il New Volley.

Palleggiatrici: FANTINI Jessica, PEANO Anna; Centrali: ROASIO Beatrice, BOLLA Giulia, FERRERO Camilla; Opposti: CASTELLINO Giorgia, ORSI Alice; Attaccanti: LAMBERTO Erica, CIRLA Chiara, GIORDANO Elisa (capitano); Liberi: ROMANO Sofia, MATTALIA Rachele.

I*Allenatore Franco MASSUCCO II* Allenatore Fabrizio MARCHISIO Dirigente Mario PAROLA

Parziali di gara :

(25-23, 25-20, 25-22).