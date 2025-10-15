Sinner batte Tsitsipas, ora sfida Djokovic al Six Kings Slam

ROMA (ITALPRESS) - Esordio vincente per Jannik Sinner nel "ricchissimo" torneo-esibizione "6 Kings Slam" 2025, in scena sul cemento di Riad, in Arabia Saudita. L'azzurro, numero due del mondo, ha sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-2, 6-3 in 1h16' di gioco. Nel prossimo turno, ovvero in semifinale, il tennista altoatesino sfiderà il serbo Novak Djokovic. Dall'altra parte del tabellone, invece, si affronteranno per un posto in finale lo statunitense Taylor Fritz e lo spagnolo Carlos Alcaraz, il numero uno del ranking internazionale.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).
giovedì 16 ottobre
mercoledì 15 ottobre
