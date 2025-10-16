 / Agricoltura

Agricoltura | 16 ottobre 2025, 12:59

Bene Vagienna: il tavolo tecnico degli odori premia l’attenzione del Comune su impatto olfattivo e salubrità degli allevamenti

Dai risultati “a campione” del sistema di monitoraggio avvenuto nel 2024 su due aziende, valori di poco fuori dalla norma sul suinicolo. Saranno quindi presi provvedimenti. Ok invece l’allevamento avicolo

Grazie al tavolo tecnico degli odori, tenutosi in estate lo scorso 24 luglio, sono stati analizzati l'allevamento di polli e suini delle ditte di Isola di Bene Vagienna “La Cascina” e la società agricola Tre C. Il tutto per verificarne salubrità e impatto olfattivo. Proprio il tavolo era stato convocato dal sindaco Claudio Ambrogio nel 2024, coinvolgendo vari enti tra cui Arpa Piemonte, Asl Cn1 e Provincia di Cuneo.

È stato utilizzato un sistema di controllo basato sulla delibera regionale del 2017 per il monitoraggio del disturbo olfattivo. Questo strumento tecnico-umano ha raccolto segnalazioni da sentinelle anonime, individuate tra i cittadini di Isola di Bene Vagienna dalla Polizia Locale.

Il controllo è stato condotto in diversi mesi del 2024, sia in modalità diurna che notturna, con venti provenienti da tutte le direzioni.

I risultati del monitoraggio hanno evidenziato quindi indici percentuali nella norma (che devono rientrare nella soglia massima del 2%), per quanto riguarda l’allevamento avicolo (1,86%). Mentre per il suinicolo (2,20%) devono essere presi provvedimenti di miglioramento.

L’amministrazione comunale, oltre ad aver imposto all’ allevamento suinicolo di rientrare nella soglia del 2%, monitora costantemente tutti gli allevamenti per garantire la salute dei ⁠cittadini – spiegano dall’Amministrazione Comunale -. Il tavolo tecnico degli odori ha dimostrato l'impegno dell'Amministrazione Comunale nel garantire la qualità della vita dei cittadini e la salubrità dell'ambiente. I risultati del monitoraggio saranno utilizzati per migliorare ulteriormente la gestione degli allevamenti e ridurre l'impatto olfattivo sulla comunità”.

Cristiano Sabre

