Bene Vagienna: il tavolo tecnico degli odori premia l’attenzione del Comune su impatto olfattivo e salubrità degli allevamenti

Grazie al tavolo tecnico degli odori, tenutosi in estate lo scorso 24 luglio, sono stati analizzati l'allevamento di polli e suini delle ditte di Isola di Bene Vagienna “La Cascina” e la società agricola Tre C. Il tutto per verificarne salubrità e impatto olfattivo. Proprio il tavolo era stato convocato dal sindaco Claudio Ambrogio nel 2024, coinvolgendo vari enti tra cui Arpa Piemonte, Asl Cn1 e Provincia di Cuneo.

È stato utilizzato un sistema di controllo basato sulla delibera regionale del 2017 per il monitoraggio del disturbo olfattivo. Questo strumento tecnico-umano ha raccolto segnalazioni da sentinelle anonime, individuate tra i cittadini di Isola di Bene Vagienna dalla Polizia Locale.

Il controllo è stato condotto in diversi mesi del 2024, sia in modalità diurna che notturna, con venti provenienti da tutte le direzioni.

I risultati del monitoraggio hanno evidenziato quindi indici percentuali nella norma (che devono rientrare nella soglia massima del 2%), per quanto riguarda l’allevamento avicolo (1,86%). Mentre per il suinicolo (2,20%) devono essere presi provvedimenti di miglioramento.

“L’amministrazione comunale, oltre ad aver imposto all’ allevamento suinicolo di rientrare nella soglia del 2%, monitora costantemente tutti gli allevamenti per garantire la salute dei ⁠cittadini – spiegano dall’Amministrazione Comunale -. Il tavolo tecnico degli odori ha dimostrato l'impegno dell'Amministrazione Comunale nel garantire la qualità della vita dei cittadini e la salubrità dell'ambiente. I risultati del monitoraggio saranno utilizzati per migliorare ulteriormente la gestione degli allevamenti e ridurre l'impatto olfattivo sulla comunità”.