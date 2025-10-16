A Cherasco e Roreto si presenta il progetto CER Roero e “il valore dell’energia sostenibile”

Sono stati organizzati grazie alla disponibilità della Comunità Energetica Rinnovabile Roero due incontri per presentare il suo progetto riguardante il valore dell’energia rinnovabile: il primo sarà il mercoledì 29 ottobre presso il Centro Anziani di Roreto di Cherasco, il secondo il giovedì 6 novembre a Cherasco nella sala del Consiglio, entrambi alle ore 20,45.

Quello della CER Roero è un progetto nato dalla volontà delle Amministrazioni comunali di 22 Comuni del Roero per investire nel territorio e nella sostenibilità, generando valore locale e costruendo un futuro più verde; è pienamente operativo e si impegna nella crescita dell’energia condivisa tra cittadini, imprese ed enti locali.

La CER Roero è un sistema aperto a tutti: non serve possedere un impianto fotovoltaico per aderire e beneficiare dei vantaggi della condivisione energetica. L’obiettivo è creare una rete virtuosa che ottimizzi il consumo di energia rinnovabile senza esborso per i partecipanti; si nutre della partecipazione attiva della comunità: più persone aderiscono, più l’energia condivisa diventa vantaggiosa per tutti.

«Abbiamo deciso di estendere la nostra presenza a tutti i Comuni del territorio, inclusi quelli al di fuori del Roero, perché riteniamo che la vera forza della CER risieda nell’impegno condiviso di cittadini, imprese e amministrazioni locali. Il Comune di Cherasco, in particolare, rientra in un’area strategica collegata a una delle cabine primarie fondamentali per la nostra Comunità Energetica, e in accordo con l’amministrazione comunale, abbiamo voluto offrire anche ai suoi abitanti e alle sue aziende la possibilità di partecipare a questa iniziativa», sottolinea Daniele Demaria, presidente della Comunità Energetica Rinnovabile.

«Gli incontri organizzati a Roreto e Cherasco – dice l’assessore Alessandro Bollano - rappresentano un’importante occasione per informare in modo chiaro e trasparente i cittadini, le imprese e le realtà locali su come funziona il progetto della Comunità Energetica Rinnovabile. Sarà un momento utile per comprendere i benefici concreti, sia ambientali che economici, e per scoprire quanto sia semplice aderire, senza dover cambiare fornitore di energia né sostenere costi. Il nostro obiettivo è promuovere una partecipazione consapevole, perché la transizione energetica riguarda tutti e può partire anche da piccoli gesti condivisi. Partecipate numerosi».

Gli incontri sono ad ingresso libero.

Per informazioni sulla CER Roero, consultare il sito web: www.ceroero.it o scrivere all’indirizzo mail: info@ceroero.it.