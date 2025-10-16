A Cuneo inaugura Arcipelago, un nuovo spazio ricreativo e culturale: ci sarà anche il presidente nazionale ARCI

Domenica 26 ottobre, a partire dalle 16, in corso Giolitti 31 a Cuneo (ingresso dal cortile in via Meucci 32/34), il circolo ARCI “Arcipelago” apre le sue porte e accompagna la cittadinanza alla scoperta dei suoi spazi.

Il momento istituzionale dell’inaugurazione sarà, alle 18.30, l’incontro “ARCI: passato, presente e futuro…”, nel quale il presidente nazionale ARCI Walter Massa e il presidente ARCI Piemonte Andrea Polacchi tracceranno l’identikit dell’Associazione Ricreativa e Culturale Italiana, realtà schierata dalla parte della pace, dei diritti, dell’uguaglianza, della solidarietà, del libero accesso alla cultura, della giustizia sociale e dei valori democratici.

Prima, alle 17, “Racconti da Gaza”, incontro con Martina Marchiò di Medici Senza Frontiere, autrice del libro “Brucia anche l’umanità. Diario di un’infermiera a Gaza” (Infinito Edizioni, 2025).

Dalle 19.15, “Aperitivo in musica jam”, per chiacchierare, conoscersi, ascoltare proposte e brindare insieme.

Per maggiori informazioni: arcipelagocuneo@gmail.com o cercare Arcipelago Cuneo sui canali social Instagram e Facebook.