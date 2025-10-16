Prenderanno il via il prossimo 20 ottobre a Cuneo le riprese di “7 anniversari”, lungometraggio diretto da Sabrina Iannucci.

Il capoluogo provinciale torna nuovamente a essere set cinematografico dopo Gli amici del bar Margherita di Pupi Avati, Tu mi nascondi qualcosa di Giuseppe Loconsole e Codice Karim di Federico Alotto.

Il progetto è prodotto da Andromeda Film con Piano B Produzioni e sarà realizzato con il contributo del FESR Piemonte 2021- 20227 bando “Piemonte Film Tv Fund” e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

Le riprese sono realizzate con la fattiva collaborazione della Città di Cuneo - coinvolta grazie alla Rete regionale di Film Commission Torino Piemonte e a seguito del protocollo d’intesa siglato con la Fondazione – e si protrarranno, indicativamente, dal 20/10/2025 al 22/11/2025.