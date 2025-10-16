Racconigi: al via il piano verde con 118 nuovi alberi per la città

A Racconigi sono iniziati in questi giorni i lavori di ripiantumazione ed estensione del verde urbano: nella zona di via Prato dei Cornetti sono stati messi a dimora 20 nuovi alberi, primo intervento di un programma che prevede complessivamente 118 alberature su aree residenziali e giardini pubblici.

Il progetto è finanziato nel bilancio 2025 per un totale di quasi 36.000 euro, di cui oltre 20.000 euro quale contributo di Fondazione CRC a seguito di apposito bando. Le prossime settimane vedranno il proseguimento delle piantumazioni, con priorità ai giardinetti comunali e alle aree dove si registrano vuoti di filare; il completamento è previsto entro l’anno.

«Abbiamo avviato il progetto da via Prato dei Cornetti, dove in passato alcune piante erano morte lasciando dei vuoti. Con questo intervento — che fa parte di un piano più ampio da 118 alberi — riportiamo verde e ombra nei quartieri residenziali e nei nostri giardini a conferma della sensibilità di questa amministrazione sul verde. È un investimento concreto, e sostenuto anche da Fondazione CRC, per migliorare il benessere dei cittadini e la qualità dell’aria», dichiara Domenico Annibale, consigliere comunale con delega al verde pubblico.

L’Amministrazione invita i residenti a collaborare con piccoli gesti di cura (rispetto delle aiuole, attenzione durante il parcheggio, segnalazioni di eventuali criticità) per favorire il corretto attecchimento delle nuove alberature e la cura del verde esistente.