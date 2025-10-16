Alba ospita "Il sogno Americano" di Sergio Veglio

Dal 18 ottobre al 31 dicembre ad Alba, gli spazi di corso Torino 18, ospitano la mostra personale di Sergio Veglio, “Il sogno americano”.

L’esposizione ripercorre il percorso creativo dell’artista torinese, nato nel 1958, tra Iperrealismo e Pop Art, fino alle più recenti opere realizzate in esclusiva per il mercato americano.

Formatosi all’Istituto di Arti Grafiche G.B. Bodoni di Torino negli anni ’70, Veglio ha sviluppato uno stile personale, diretto e controcorrente, che privilegia l’immediatezza emotiva rispetto alla mera interpretazione concettuale. Le sue opere, spesso ironiche e travolgenti, spaziano dai vivaci riferimenti alla cultura popolare alle atmosfere sospese di paesaggi intrisi di realismo romantico e nostalgia cinematografica.

Già apprezzato dal Prof. Vittorio Sgarbi, che nel 2019 ha sottolineato “la dimensione americana” delle sue tele, Veglio presenta ad Alba un percorso espositivo che unisce tecnica, intuizione e libertà espressiva.

In mostra anche una grande opera monumentale, sintesi del suo linguaggio: un intreccio di linee e figure che si rincorrono da una tela all’altra, dando vita a un “ordinato caos” di segni, volti e icone del quotidiano.

“Il sogno americano” è dunque più di una mostra: un viaggio tra realtà e immaginazione, tra il sogno e l’iperreale, dove ogni pennellata racconta una parte del desiderio umano di libertà e di bellezza.